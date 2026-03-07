„Емирати“ по краткиот прекин, ги продолжува летовите до и од Дубаи

07/03/2026 11:18

Дубаи – Авиокомпанијата „Емирати“ соопшти дека по краткиот прекин утрово, ги продолжува летовите до и од Дубаи.

Националниот авиопревозник на Обединетите Арапски Емирати претходно објави дека ги суспендира сите летови до и од Дубаи до понатамошно известување.

Привремениот прекин на летовите беше поради известување за ирански воздушен напад на Меѓународниот аеродром во Дубаи.

„Емирати“, најголемата авиокомпанија на Блискиот Исток, моментално извршува ограничен број летови од Дубаи и Абу Даби преку безбедни воздушни коридори.

Поврзани содржини

Пезешкијан им се извини на соседите од Заливот, и вети дека Иран нема да ги напаѓа
Војната во Иран ја подели европската крајна десница
Израелската авијација го нападна Техеран, а Иран со дронови Израел и американските бази во ОАЕ и Кувајт
„Емирати“ на неодредено време ги суспендира сите летови до и од Дубаи
Иран уништи клучен американски радарски систем од 300 милиони долари
Иран негира дека целосно го блокирал Ормускиот теснец, затворен е само за американски и израелски бродови
Израел објави како изгледал бункерот на ајатолахот (видео)
Трошоците од американската војна со Иран достигнаа 5,8 милијарди долари

Најчитани