Експлозии во Техеран, Израел одговори на нападите

Израел и Иран повторно разменија напади со ракети, што е најсериозната ескалација од априлското примирје. Израел тврди дека погодил воени цели во западен и централен Иран откако пресретнал ирански ракети, додека Иран вели дека се одмаздува на израелските напади врз Бејрут.

Американскиот претседател Доналд Трамп, според извори, го замолил израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху веднаш да не се одмаздува против Иран. Трамп, исто така, изјави за „Фокс њуз“ дека „не е задоволен“ од израелските напади врз либанскиот главен град.

Трамп пред ескалацијата рече дека Израел ќе мора да прифати каков било договор што Вашингтон ќе го постигне со Техеран.

Иран синоќа објави дека испалил балистички ракети врз израелската воздухопловна база Рамат Давид, велејќи дека тоа е одговор на израелските напади врз цивилите во јужен Либан и јужните предградија на Бејрут.

Во соопштението на иранската војска се вели дека базата Рамат Давид служела како лансирна рампа за израелските напади врз Либан.

„Нападот е извршен како одговор на масакрите што ги извршил ционистичкиот ентитет врз цивилите во јужен Либан и јужните предградија на Бејрут“, се вели во соопштението.

Израелскиот Канал 12 објави фотографија од запалени остатоци во областа Ерихон додека војската се обидува да пресретне ракети истрелани од Иран.

Large fragment from an Iranian ballistic missile seen near Jericho in the West Bank. pic.twitter.com/q9niPRgWYW — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Телевизијата јавува дека се слушнале експлозии во областа на Ерусалим, а во тек се пресретнувања над централниот дел на Израел. Тој наведува и дека на југот на Израел се слушнале сирени.

Израелската војска издаде кратко соопштение во зори по иранско време, кога започнаа нападите:

„Пред кратко време, израелските воздухопловни сили погодија воени цели што му припаѓаат на иранскиот терористички режим во западен и централен Иран.“

Израелската војска ги погоди иранските локации за лансирање ракети земја-земја и инфраструктурата што не е поврзана со енергетскиот сектор, изјави израелскиот амбасадор во Соединетите држави Јечиел Лејтер, откако Иран истрела балистички ракети кон Израел.

„Ниту една самобендисана земја во светот не би толерирала таков напад, а нема да толерира ниту Израел“, напиша Лејтер на X.

Претходно, израелските одбранбени сили (ИДФ) објавија дека изведуваат напади врз, како што ги опишаа како воени цели во централниот и западниот дел на Иран. Експлозии беа пријавени во неколку ирански градови.