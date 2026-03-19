ЕЦБ ги остава каматните стапки во еврозоната непроменети, изгледите се неизвесни поради војната

Европската централна банка (ЕЦБ) во четврток ги потврди тековните каматни стапки во еврозоната, истакнувајќи ја значителната неизвесност поради војната на Блискиот Исток, која треба да ја зголеми инфлацијата на краток рок преку повисоки цени на енергијата и бавен економски раст.

Каматната стапка за рефинансирање на банките ќе остане на 2,15 проценти, а каматната стапка за банкарски депозити преку ноќ на 2,0 проценти.

Комерцијалните банки ќе продолжат да плаќаат каматна стапка од 2,4 проценти за кредити преку ноќ.

Војната на Блискиот Исток ги направи изгледите значително понеизвесни, создавајќи ризици од зголемување на инфлацијата и слабеење на економскиот раст, според образложението на денешната одлука на управниот совет на ЕЦБ.

Војната ќе има значително влијание врз инфлацијата на краток рок, преку повисоки цени на енергијата, оцени ЕЦБ.

Среднорочните последици ќе зависат и од интензитетот и времетраењето на конфликтот и од влијанието на повисоките цени на енергијата врз потрошувачките цени и економијата.

Во извештајот се наведува дека новите проекции за инфлација на персоналот на ЕЦБ исклучително вклучуваат податоци до 11 март и опфаќаат нешто подолг период од вообичаеното.

Според најновите, ревидирани проекции, инфлацијата оваа година треба да биде 2,6 проценти, што е за 0,7 процентни поени повисока од онаа што ја предвидоа во декември, бидејќи, како што наведуваат, цените на енергијата ќе бидат повисоки отколку што претходно очекуваа поради војната.

Тие, исто така, ги зголемија своите прогнози за инфлација за 2027 и 2028 година, иако значително поблаги, на 2 проценти и 2,1 процент, соодветно.

Основната инфлација, која ги исклучува цените на енергијата и храната, треба да биде 2,3 проценти оваа година. Во декември, тие очекуваа да биде 2,2 проценти.

Се очекува малку да забави во 2027 и 2028 година, на 2,2 проценти и 2,1 процент, соодветно. Претходно се очекуваше да биде 2,0 проценти во обете години.

Доколку прекините во транзитот низ Ормутскиот теснец во вториот квартал влијаат на 40 проценти од пратките на нафта и течен природен гас (LNG), а штетата на енергетската инфраструктура не го надмине нивото од 11 март, под претпоставка дека пратките ќе се нормализираат во третиот квартал, инфлацијата во еврозоната би изнесувала 3,5 проценти оваа година.

Блокада од 60 проценти од пратките на нафта и течен природен гас преку Ормутскиот теснец во вториот квартал и одложена нормализација на снабдувањето со енергија поради оштетена инфраструктура до првиот квартал од 2027 година би значела инфлација во еврозоната оваа година од 4,4 проценти.

Конфликтот на Блискиот Исток, доколку се продолжи, би можел да доведе до поголемо и подолготрајно зголемување на цените на енергијата од моментално очекуваното, што дополнително би ја зголемило инфлацијата во еврозоната, процени ЕЦБ.

Последиците за среднорочната инфлација во голема мера зависат од големината на индиректните и секундарните ефекти од посилен и потраен енергетски шок.

Според основното сценарио, економската активност во Еврозоната треба да порасне за 0,9 проценти оваа година, пресметаа тие, што е за 0,3 процентни поени пониско од предвиденото во декември.

Пониските прогнози за раст за 2026 година ги одразуваат глобалните ефекти од војната врз пазарите на стоки, реалните приходи и економскиот расположен.

Во 2027 година, растот треба да се забрза на 1,3 проценти и на 1,4 проценти во 2028 година, според новите пресметки на експертите од ЕЦБ.

Меѓу факторите што треба да продолжат да го поддржуваат економскиот раст, ЕЦБ ги издвојува ниската невработеност, солидните биланси на приватниот сектор и јавните трошоци за одбрана и инфраструктура.

„Неповолното“ сценарио, сепак, предвидува раст на активноста оваа година за само 0,6 проценти, а „сценариото на сериозни нарушувања“ за само 0,4 проценти, пресметаа експертите од ЕЦБ.

Доколку војната продолжи, таа би можела дополнително да ги зголеми цените на енергијата, а би можела да трае подолго од моментално очекуваното, а би влијаела и на довербата. Овие фактори би ги намалиле приходите и би ги направиле компаниите и домаќинствата помалку склони кон инвестирање и потрошувачка, се вели во соопштението.