Џорџ Расел од Мерцедес победи во спринтот за ГН Канада

Возачот на Мерцедес Џорџ Расел победи на спринтот за Големата награда на Канада. Второто место му припадна на Ландо Норис, а Кими Антонели.

Во текот на целата трка Антониели имаше проблеми и излегуваше од патеката и третата позиција е и добар пласман. Оскар Пјастри заврши на четвртото место, а како петти заврши Шарл Леклер, пред клупскиот колега Луис Хамилтон.

Возачите на Ред Бул, Макс Верстапен и Арвид Линдблад ги зазедоа последните позиции кои носат бодови.