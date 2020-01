„Џокер“ со 11 има најмногу номинации за Оскар, следуваат „Ирецот“ на Нетфликс и „1917“

На 10 февруари 2020 година, во театарот Долби во Лос Анџелес, ќе се одржи 92. доделување на „оскарите“, а Академијата ги објави номинациите.

Списокот со најдобри филмови во 2019 година го предводи „Џокер“ со 11 номинации, вклучувајќи ги речиси сите главни категории. Годинава македонскиот филм „Медена земја“ се закити со две номинации во категориите најдобар странски филм и најдобар документарен филм.

1917 (Universal)

Ford v Ferrari (Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros.)

Little Women (Sony)

Marriage Story (Netflix)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

Parasite (Neon)

Најдобра главна машка улога

Антонио Бандерас (Pain and Glory))

Леонардо ди Каприо (Once Upon a Time in Hollywood))

Адам Драјвер (Marriage Story)

Хоакин Феникс (Jокер)

Џонатан Прајс (The Two Popes)

Најдобра главна женска улога

Синтија Ериво (Harriet)

Скарлет Јохансон (Marriage Story)

Саоерсе Ронан (Little Women)

Шарлиз Терон (Bombshell)

Рене Зелвегер (Judy)

Најдобра споредна машка улога

Том Хенкс (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Енѕони Хопкинс (The Two Popes)

Ал Пачино (The Irishman)

Џо Пеши (The Irishman)

Бред Пит Once Upon a Time in Hollywood)

Најдобра споредна актерка

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Најдобар режисер

Bong Joon Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Најдобро адаптирано сценарио

The Irishman (Steven Zaillian)

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Joker (Todd Phillips & Scott Silver)

Little Women (Greta Gerwig)

The Two Popes (Anthony McCarten)

Оригинално сценарио

1917 (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)

Knives Out (Rian Johnson)

Marriage Story (Noah Baumbach)

Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

Најдобар странски филм

Corpus Christi (Полска)

Honeyland (Македонијa)

Les Miserables (Франција)

Pain and Glory (Шпанија)

Parasite (Јужна Кореја)

Најдобра сценографија

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Најдобра монтажа

Ford v Ferrari (Andrew Buckland & Michael McCusker)

The Irishman (Thelma Schoonmaker)

Jojo Rabbit (Tom Eagles)

Joker (Jeff Groth)

Parasite (Jinmo Yang)

Најдобра фотографија

1917 (Roger Deakins)

The Irishman (Rodrigo Prieto)

Joker (Lawrence Sher)

The Lighthouse (Jarin Blaschke)

Once Upon a Time in Hollywood (Robert Richardson)

Најдобри визуелни ефекти

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Најдобра костимографија

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Joker

Little Women

Најдобро миксање на звук

1917

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Најдобра монтажа на звук

1917

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Најдобра оригинална песна

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Toy Story 4) — Randy Newman

“(I’m Gonna) Love Me Again” (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

“I’m Standing With You” (Breakthrough) — Diane Warren

“Into the Unknown” (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

“Stand Up” (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Најдобра оригинална музика

1917 (Thomas Newman)

Joker (Hildur Guðnadóttir)

Little Women (Alexandre Desplat)

Marriage Story (Randy Newman)

Star Wars: The Rise of Skywalker

Најдобар документарен филм

American Factory (Netflix)

The Cave (National Geographic)

The Edge of Democracy (Netflix)

For Sama (PBS)

Honeyland (Neon)

Најдобар краток документарен филм

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Најдобар анимиран филм

How to Train Your Dragon: The Hidden World (Dreamworks)

I Lost My Body (Netflix)

Klaus (Netflix)

Missing Link (United Artists Releasing)

Toy Story 4 (Pixar)

Најдобар краток анимиран филм

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister