Џоан Колинс, последната дива од златниот Холивуд, напиша мемоари: Што се криеше зад гламурот

Лос Анџелес– Џоан Колинс, ѕвездата од „Династија“ никогаш не се воздржувала кога станува збор за откривање на лични детали за нејзиниот живот, нејзиниот став за социјалните прашања и многу повеќе, но нејзините последни мемоари можеби и се најпросветлувачката приказна досега.

90-годишната актерка,со два брака зад себе и три деца, е една од ретките преживеани ѕвезди од златното доба на Холивуд и, затоа, има многу тајни од ерата што ја обликуваше поп-културата каква што ја знаеме. In Behind the Shoulder Pads: Tales I Tell My Friends дава интимен поглед на нејзиниот живот од раните години како млада ѕвезда до нејзините подоцнежни години.

Една од книгите со најоткривачките приказни ја вклучува нејзината потресна приказна за нејзиниот абортус во 1960-тите, додека била свршена со Ворен Бити. Во извадок споделен од Дејли Мејл, Колинс рече дека двојката дошла до одлука поради стравот што би им направило на нивните кариери да имаат дете вонбрачно.

„Тој не презеде ништо од одговорноста што останав бремена. Тоа беше женското одделение“, се сеќава Колинс мислејќи на Бити за време на возењето до постапката. „Се обидов да се убедам себеси дека ја правиме вистинската работа бидејќи Ворен консултираше парче хартија на кое беа напишани упатствата. Бев во средината на 20-тите. Имав просперитетна кариера“.

„Но, бебето би го променило сето тоа. Ќе морав да престанам да работам. Фокс би ми го откажал договорот. Можеби ќе ја изгубам фигурата. Можеби сум лоша мајка. Тој и јас не бевме прилагодени еден на друг на долг рок“.

Колинс, исто така, даде увид во нејзината врска со Мерлин Монро и советите што ѝ ги дала холивудската легенда за „волците во овој град“. И се отвори за долгогодишното ривалство меѓу неа и нејзината сестра Џеки, и како тоа влијаеше на нејзината тага по смртта на Џеки во 2015 година. Таа напиша: „Никој – ниту нашите пријатели, ниту нашето најблиско семејство – навистина нема да знае сè што споделивме заедно, нашата врска во текот на целиот живот и длабоката постојана љубов што секогаш постоеше меѓу нас и што сè уште ја чувствувам“.