Џо Бајден одлучи да ослободи милион барели гориво од резервите за да ги намали цените

Администрацијата на американскиот претседател Џо Бајден одлучи да ослободи милион барели гориво од стратешките резерви, со цел да ги намали цените на бензинските пумпи.

Според најавите од Вашингтон, до 4 јули, Денот на независноста на САД, ќе се пуштат 100.000 барели и ќе се вбризгаат на слободниот пазар со цел да се намалат цените на горивата.

Републиканската партија често ги споменува цените на горивото и огромниот скок што го почувствуваа американските граѓани за време на времето на Бајден како претседател во нивните изборни кампањи.

BREAKING: President Biden is releasing 1 million barrels of gasoline from a Northeast reserve in a bid to lower prices at the pump.

https://t.co/pZgR38ZEgq

— The Associated Press (@AP) May 21, 2024