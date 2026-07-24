Трамп ја заобиколува одлуката на Врховниот суд и воведува нови царини, на удар ЕУ, Кина и Индија

Откако судот му ја ограничи можноста да воведува глобални царини преку вонредни овластувања, Доналд Трамп бара нова правна врата за продолжување на својата трговска офанзива. Овојпат образложението не е трговскиот дефицит, туку неуспехот на американските партнери ефикасно да го спречат увозот на производи создадени со принудна работа.

Американската администрација подготвува царини за увозот од 60 економии, а трговскиот претставник на САД, Џејмисон Грир, најави дека акција може да следува наскоро, без да прецизира точен датум. Предложените стапки се движат од 10 до 12,5 проценти.

Пониската царина од 10 проценти би се однесувала на партнери за кои Вашингтон оценува дека презеле одредени мерки против принудната работа, меѓу кои Европската Унија, Канада, Мексико, Обединетото Кралство и Тајван. Повисока стапка од 12,5 проценти е предложена за повеќе од 40 економии, вклучувајќи ги Кина, Индија и Јапонија.

Новите давачки треба да ја заменат привремената глобална царина од 10 проценти, која истекува во петок, на 24 јули. Таа беше воведена откако Врховниот суд во февруари ги поништи широките царини засновани врз вонредните економски овластувања на претседателот. Сега Белата куќа се потпира на членот 301 од Законот за трговија од 1974 година, кој дозволува мерки против практики што САД ги оценуваат како неправедни.

Вашингтон тврди дека слабите забрани и недоволните контроли овозможуваат американските работници да се натпреваруваат со производи создадени во нееднакви услови. Европската Унија и други партнери, сепак, ги отфрлија обвинувањата и оценија дека ваквите царини се неоправдани.

Најавата е дел од поширокото враќање на царините во центарот на американската економска политика. Вашингтон веќе објави давачки од 25 проценти за одредени бразилски производи, а за канадски увоз вреден околу 20 милијарди долари воведе царини од 50 проценти, кои треба да стапат во сила на 19 август.

Канада најави дека ги разгледува сите можности за одговор, додека паралелно продолжуваат разговорите за иднината на северноамериканскиот трговски договор. Високите царини се толкуваат и како дополнителен притисок врз Отава пред преговорите со САД и Мексико.

Иако новата мерка официјално се поврзува со заштитата на работниците и борбата против принудната работа, аналитичарите очекуваат нови правни спорови и противмерки од погодените земји. Ако планот се реализира, речиси целата американска трговија повторно би била опфатена со дополнителни давачки – со ризик повисоките трошоци на крајот да се префрлат врз компаниите и потрошувачите.