Стапки на невработеност во земјите – членки на ОЕЦД: Финска е на врвот на листата

Просечната стапка на невработеност во земјите на ОЕЦД беше 4,9 проценти во мај 2026 година, но условите на пазарот на трудот продолжија значително да се разликуваат од земја до земја, додека економскиот раст забави во некои делови од развиениот свет.

Оваа анализа ги рангира сезонски прилагодените стапки на невработеност на населението над 15 години во земјите-членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) во мај 2026 година, врз основа на податоци од таа организација.

Финска е на врвот на листата

Финска ја забележа највисоката стапка на невработеност меѓу земјите на ОЕЦД, од 10,8 проценти, малку повисока од Шпанија, каде што изнесуваше 10,3 проценти.

Предизвиците на финскиот пазар на трудот се особено изразени кај помладата популација, при што стапката на невработеност кај Финците под 25 години достигнува 23 проценти.

Неколку европски економии се соочуваат со притисоци на пазарот на трудот

Европските земји доминираат во горниот дел од рангирањето. Шведска, Франција, Турција, Грција, Литванија, Данска, Луксембург и балтичките држави регистрираа стапки на невработеност над просекот на ОЕЦД од 4,9 проценти.

Со децении, Шпанија регистрираше една од највисоките стапки на невработеност меѓу земјите на ОЕЦД, што е последица на долгогодишните структурни проблеми на нејзиниот пазар на трудот.

Во исто време, земји како Франција и Шведска се соочија со послаба побарувачка за работна сила поради забавувањето на економскиот раст низ цела Европа.

Јапонија и Јужна Кореја остануваат меѓу земјите со најниска невработеност

На другиот крај од рангирањето, Јапонија ја забележа најниската стапка на невработеност, од само 2,5 проценти. Мексико следеше со 2,7 проценти, Јужна Кореја и Израел со по 2,8 проценти, а Чешка со 2,9 проценти.

Овие земји продолжуваат да имаат релативно силни пазари на труд, поддржани од демографски трендови, стабилна побарувачка на работна сила или структурен недостиг на работна сила.

Стапката на невработеност во Соединетите Американски Држави, исто така, остана под просекот на ОЕЦД и изнесуваше 4,2 проценти, додека во Канада достигна 6,6 проценти, што укажува на нешто послаба состојба на пазарот на трудот отколку кај нејзиниот јужен сосед.

Севкупно, просечната стапка на невработеност во ОЕЦД од 4,9 проценти покажува дека пазарите на трудот остануваат релативно стабилни, и покрај забавувањето на глобалниот економски раст и континуираната економска неизвесност.