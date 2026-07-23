Цената на нафтата Брент накратко надмина 100 долари за барел, додека Тесла и Алфабет го влечат Волстрит надолу

Цените на нафтата повторно се зголемија во четврток, бидејќи продолжените борби на Блискиот Исток се закануваат да го забават глобалниот проток на сурова нафта. Во меѓувреме, Волстрит тоне со остри падови за две од неговите највлијателни акции, Алфабет и Тесла, јави АП.

S&P 500 падна за 0,8% и можеби се движи кон својата прва последователна неделна загуба од март. Индустрискиот просек Дау Џонс падна за 363 поени, или 0,7%, од 9:35 часот наутро по источно време, а композитот Насдак беше за 1,6% понизок.

Акциите потонаа под притисок на растечките цени на нафтата, кои ги зголемуваат трошоците за многу бизниси и ги пренасочуваат доларите на нивните клиенти за да плаќаат повисоки цени за гориво. Цената за барел сурова нафта Брент, меѓународен стандард, се искачи за 6,1% на 99,78 долари.

Претходно утрото, накратко надмина 100 долари и ја достигна највисоката цена за два месеци по нападите врз два саудиски танкери за нафта во Црвеното Море. Нападите се закана за уште еден пат што нафтените компании го користат за транспорт на својата сурова нафта од Блискиот Исток до клиентите ширум светот, заедно со Ормускиот теснец.

Нагласувајќи ја важноста на морскиот пат за економијата, американскиот претседател Доналд Трамп се закани со „голема воена казна“ против бунтовниците Хути во Јемен, кои се поддржани од Иран, ако продолжат да напаѓаат бродови.

Само пред неколку недели цената за барел Брент падна под 72 долари, приближно назад до нивото што беше пред САД и Иран да го нападнат Иран за да ја започнат својата војна, со надеж дека Ормускиот теснец целосно ќе се отвори за танкери за нафта.

Скоковите на цените на нафтата се закануваат повторно да ја забрзаат инфлацијата. Тоа пак би можело да ги натера Федералните резерви и другите централни банки да ги зголемат каматните стапки, што би ги забавило економиите и би ги намалило цените на акциите и другите инвестиции.

Приносот на 10-годишните државни обврзници се зголеми на 4,70% од 4,67% доцна во среда и од само 3,97% пред почетокот на војната со Иран. Тоа е значително зголемување и веќе помогна долгорочните хипотекарни каматни стапки во САД да се искачат на највисоко ниво за речиси една година.

Акциите на компаниите со големи сметки за гориво паднаа нагло поради загриженоста за повисоки трошоци.

Американ ерлајнс изгуби 9,1% иако објави многу поголема добивка за пролетта отколку што очекуваа аналитичарите, нешто што обично ја зголемува цената на акциите. Ги зголеми цените на авионските билети, што ѝ помогна да ги компензира повисоките цени на горивата.

Саутвест ерлајнс врати 4,2%, иако објави и подобра добивка и приходи за последниот квартал отколку што очекуваа аналитичарите. Извлече повеќе профит од секој 1 долар од своите приходи во текот на пролетта, дури и со повисоки цени на горивата.

Една од најтешките акции на американската берза беше „Тесла“, која потона за 9,8% откако компанијата за електрични возила на Елон Маск објави послаб профит за последниот квартал отколку што очекуваа аналитичарите. Бидејќи е една од најголемите акции во S&P 500 според пазарната вредност, нејзината акција има поголемо влијание врз индексот од речиси секоја друга.

Една од ретките што е поголема е „Алфабет“, а нејзината акција падна за 5,7% иако матичната компанија на „Гугл“ оствари поголема добивка и приходи отколку што очекуваа аналитичарите.

Инвеститорите се чини дека се фокусираат наместо тоа на тоа колку повеќе „Алфабет“ изјави дека ќе потроши за инвестиции во вештачка интелигенција. Извршниот директор Сундар Пичаи рече дека побарувачката за вештачка интелигенција помогнала нејзиниот раст на приходите од облак да се забрза на 82% минатиот квартал, но инвеститорите сè уште се загрижени дали сите милијарди долари што „Алфабет“ ги вложува во технологијата ќе се исплатат во однос на продуктивноста и профитот.

На берзите во странство, индексите нагло паднаа во Европа, бидејќи цените на нафтата скокнаа. Францускиот CAC 40 падна за 1,7%, што е една од поголемите загуби.

Индексите претходно во текот на денот беа посилни во Азија, каде што јужнокорејскиот Kospi скокна за 4,4%.