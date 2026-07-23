Горивото во ЕУ е за 13,7 проценти поскапо отколку пред една година

Цените на дизелот и бензинот во Европската Унија значително се намалија во јуни во споредба со мај, но горивата и мазивата за личен транспорт сепак беа за 13,7 проценти поскапи отколку во истиот месец минатата година, според најновите податоци на Евростат.

Годишниот раст на цените е значително забавен. Во април изнесуваше 20,8 проценти, а во мај 20,7 проценти.

Највисок пораст на цените на горивата и мазивата во јуни, во споредба со истиот месец минатата година, е забележан во Бугарија – 26 проценти. По нив следуваат Литванија со 23,5 проценти, Романија со 23,1 процент, Финска со 22 проценти и Луксембург со 20,7 проценти.

Најмал годишен пораст е забележан во Унгарија, 2,3 проценти, и Полска, 5,8 проценти. Во другите земји за кои се регистрирани промени, растот се движеше од 7,9 проценти во Шпанија до 18,6 проценти во Кипар. Според методолошката белешка на Евростат, цените на горивата во Малта се фиксни од 2020 година, така што немало промена во таа земја.

Набљудувано на месечна основа, движењата на цените беа поповолни за потрошувачите. Цената на дизелот во ЕУ падна за 6,4 проценти во јуни, додека цената на бензинот се намали за 4,2 проценти во споредба со мај.

Дизелот стана поевтин во сите земји-членки. Најголем пад е забележан во Чешка, 11,3 проценти, Полска, 9,7 проценти и Бугарија, 9,4 проценти. Најмало намалување е регистрирано во Унгарија, 0,6 проценти, Италија, 1,4 проценти и Словенија, 1,6 проценти.

Цените на бензинот пораснаа само во Кипар, за 0,7 проценти, и во Италија, за 0,5 проценти. Во другите земји-членки, бензинот стана поевтин, а најголем пад е забележан во Шведска, 7,8 проценти, Белгија, седум проценти и Полска, 6,6 проценти.

Податоците се добиени врз основа на хармонизираниот индекс на потрошувачки цени, кој се користи за мерење на инфлацијата во ЕУ.