Две тинејџерки од Кичево загинаа во несреќа со четирицикл

Во несреќа со четирицикл загинаа две малолетни девојчиња, во Кичевско.

Вчера во 18.05 часот во ОВР Кичево било пријавено дека на локален пат во село Колибари, кичевско, 15-годишна малолетничка од с.Колибари, управувајќи четирицикл со кичевски регистарски ознаки, изгубила контрола и со четирициклот излетала од коловозот.

Од здобиените повреди на местото на несреќата починале малолетничката и нејзината малолетна сопатничка од село Грешница, кичевско. Лекар констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телата на починатите биле дадени на обдукција.