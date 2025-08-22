Две тинејџерки од Кичево загинаа во несреќа со четирицикл

22/08/2025 13:56
Илустрација

Во несреќа со четирицикл загинаа две малолетни девојчиња, во Кичевско. 

Вчера во 18.05 часот во ОВР Кичево било пријавено дека на локален пат во село Колибари, кичевско, 15-годишна малолетничка од с.Колибари, управувајќи четирицикл со кичевски регистарски ознаки, изгубила контрола и со четирициклот излетала од коловозот.

Од здобиените повреди на местото на несреќата починале малолетничката и нејзината малолетна сопатничка од село Грешница, кичевско. Лекар констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телата на починатите биле дадени на обдукција.

Извршен бил увид од увидна екипа на ОВР Кичево. 

