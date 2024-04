Драма на аеродром: Се судрија два авиони на пистата (видео)

На лондонскиот аеродром „Хитроу“ се случи инцидент кога два авиони се судрија на пистата, објави денеска Мирор.

Фотографиите на социјалните мрежи покажуваат како авион на Вирџин Атлантик со крилото допира авион на Бритиш ервејс.

Боингот 787-9 на Вирџин го завршил летот и се движел кон делот од аеродромот каде се паркирани авионите, а во моментот кога се случил инцидентот немало патници.

„Вирџин“ започна истрага за причините за падот, а авионот е изваден од употреба додека инженерските тимови работат на одржување на леталото.

Boeing 787 hits Airbus at the Heathrow Airport in London, England.#London #Boeing #Scotland pic.twitter.com/6IjvWnTpOf

