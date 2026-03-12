Две награди за „Фешн груп“: Ова се најдобрите е-продавници за 2025

Вчера се одржа свечената церемонија во рамки на изборот на најдобрите е-трговци во Македонија “E-commerce Awards 2025”, во организација на Асоцијацијата за е-трговија.

“E-commerce Awards” претставува значајна иницијатива за е-трговијата, која преку транспарентен и структуриран процес ги препознава насјуспешните за изминатата година, ги наградува за напорите и посветеноста и придонесува кон јакнење на довербата кај онлајн купувачите. Ваквите избори имаат важна улога во развојот на секторот, поттикнувајќи здрав натпревар и континуирано унапредување на услугите и корисничкото искуство.

Овогодишното издание бележеше над 36.000 гласови дадени од повеќе од 4.200 гласачи. Граѓаните имаа можност да гласаат за своите омилени е-продавници, при што гласањето од јавноста учествуваше со 60% во конечниот резултат, а 40% од оценувањето на стручна жири-комисија во финалната фаза. Единствено во категоријата „Најпопуларна е-продавница“, победникот се избра само врз основа на гласовите од јавноста.

Во овогодишниот избор беа номинирани 217 е-трговци, кои се натпреваруваа во 18 категории, а во рамки на свечената церемонија на E-commerce Awards 2025 беа доделени вкупно 38 награди. Со овие признанија се наградуваат најуспешните е-трговци според нивните постигнувања во различни аспекти на онлајн продавањето.

Во продолжение се претставени победниците по категории:

Најдобри е-продавници по сектори:

Е-продавница за облека, обувки и модни додатоци: Прво место: fashiongroup.com.mk Второ место: mytime.mk Трето место: sport-m.com.mk

Е-продавница за бела техника и електроника: neptun.mk

Е-продавница за храна и пијалоци: korpa.mk

Е-продавница за здравје, нега и убавина: Прво место: zegin.com.mk Второ место: coslovemetics.mk Трето место: fashiongroup.com.mk

Е-продавница за дом, градина, мебел и канцелариски материјали: akcija24.mk

Е-продавница за бебешка и детска облека, опрема и играчки: svetotnabibi.mk

Е-продавница за услуги: Прво место: telekom.mk Второ место: a1.mk Трето место: kariera.mk

Е-продавница за уметност, култура, настани и едукација: literatura.mk

Маркетплејс и мулти е-продавница: Прво место: ananas.mk Второ место: wolt.com Трето место: mytime.mk



Најдобри е-трговци во одбрани аспекти на онлајн продавање:

Е-трговец со најдобро искуство за е-плаќање: Прво место: telekom.mk Второ место: evnonline.mk Трето место: korpa.mk

Е-трговец со најдобра достава: Прво место: ananas.mk Второ место: zegin.com.mk Трето место: korpa.mk

Е-трговец со најдобра грижа за корисници: Прво место: coslovemetics.mk Второ место: a1.mk Трето место: frida.mk

Е-трговец со најдобро присуство на социјални медиуми: Прво место: ananas.mk Второ место: coslovemetics.mk Трето место: svetotnabibi.mk

Најдобра веб-страница за плаќање на сметки: evnonline.mk

Мобилна апликација за е-трговија на годината: wolt.com

Шампиони во е-трговија:

Најпопуларна е-продавница: Прво место: coslovemetics.mk Второ место: telekom.mk Трето место: ananas.mk

Најдобра новоотворена е-продавница: wolt.com

Е-трговец на годината: Прво место: coslovemetics.mk Второ место: ananas.mk Трето место: telekom.mk



Покрај овие награди, беа доделени и три специјални признанија:

Признание за меѓународна експанзија во е-трговија: fitkit.app Признание за најдобра промоција на Беџот за верификуван е-трговец: zegin.com.mk



Признание за најдобра е-продавница основана и управувана од жена: zia.mk

На свечената церемонија, на победниците им беа врачени престижни статуетки како симбол на нивните достигнувања во е-трговијата, како и дигитални беџови кои можат да ги истакнат на своите е-продавници, со што дополнително се зајакнува довербата кај купувачите.