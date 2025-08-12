Добредојдовте во севернокорејски ресорт каде што е дозволено само фалење од „пет звезди“

Првите руски посетители на новиот туристички град во Северна Кореја го оценија како „прекрасен“ и „според европските стандарди“. Но, тоа не е изненадување откако посетителите на Вонсан-Калма беа предупредени без двоумење дека секоја негативна повратна информација може да го загрози сојузот на Русија со изолираното „кралство“ на Ким Џонг-ун.

Наталија Фишер, 52, и Дарија Полишчук, 22, отпатуваа во Северна Кореја на аранжман за одмор кон крајот на јули, само неколку недели по официјалното отворање на одморалиштето. За време на нивното патување, водичите им рекоа да бидат внимателни со она што го кажуваат околу нивното искуство дома, сугерирајќи дека „секое пријателство може да се раскине со некои незгодни, несоодветни зборови“.

Северна Кореја склучи силен сојуз со Русија, при што нејзиниот диктатор распореди војници и оружје на украинското бојно поле во поддршка на Владимир Путин. Затворената нација сега ги отвора своите врати, апелирајќи до руските туристи да го посетат мега одморалиштето, кое се протега речиси три милји по должината на плажата Вонсан, со високи хотели, воден парк и сместување за 20.000 гости.Инспирацијата за одморалиштето дојде откако Ким испрати делегација на мисија за утврдување факти во шпанската Коста Бланка.

„Доколку некој ми покажеше фотографија, никогаш немаше да помислам дека е Северна Кореја“, изјави Полишчук за Телеграф. „Визуелно, мислам дека може да се натпреварува со многу европски одморалишта.“

„Сите мештани изгледаа толку среќни. Се шетаа насмевнувајќи се, мавтајќи ни, снимајќи видеа од нас, поздравувајќи нè и генерално, расположението кон туристите беше толку позитивно“, изјави Фишер со ентузијазам.

Новинарката од рускиот весник Комерсант, која патуваше во Вонсан со Сергеј Лавров, рускиот министер за надворешни работи, кон средината на јули, се сомневаше во автентичноста. Анастасија Домбицкаја праша дали другите гости се навистина севернокорејски туристи, велејќи: „Тие разбираа, па дури и зборуваа руски совршено.“Таа забележа дека улиците биле пусти, а иста двојка играла билијард континуирано во текот на целиот ден.

„Овој пар дури и не ја доби најлошата улога – другите мораа да изигруваат туристи веднаш под жешкото сонце“, напиша таа.

„Едно лице седеше пушејќи една цигара по друга… друго возеше велосипед по насипот, а друго седеше на верандата пиејќи чаша пиво што остануваше полна.“

Вонсан, сместен покрај источниот брег на Северна Кореја, некогаш беше место на објекти за тестирање ракети и долго време беше посакувано место за одмор за владејачката елита на нацијата. Ким одржува раскошен комплекс од вили во градот, за кој се смета дека е негов личен фаворит од неговото портфолио од повеќе од десетина имоти. На сите странски туристи, освен Русите, моментално им е забранет влезот во крајбрежната туристичка зона Вонсан-Калма.

Мега-одморалиштето наводно има за цел да привлече еден милион посетители, иако Полишчук рече дека имало само 50 други туристи за време на нејзиното патување. Нејзиниот престој се протегаше низ Вонсан, Пјонгјанг, главниот град и планината Мјојанг. Вклучуваше патувања до Музејот на Победоносната војна, споменици на лидерите и Меѓународната изложба на пријателството.

Како дел од нивниот пакет „сè вклучено“, Фишер и Полишчук престојуваа во луксузни хотели и беа хранети со екстравагантни шведски маси од гускина паштета, панирано сирење и помфрит, како и локални деликатеси.Ваквите оброци би биле незамисливи за типичен локален жител во Северна Кореја, каде што просечната месечна плата е под 10 долари, додека еднонеделниот пакет за одмор од Русија се рекламира за околу 1.500 фунти.

Полишчук рече дека туристичките водичи биле многу внимателни и направиле сè што можеле за да ги задоволат руските вкусови, иако некои аспекти биле изгубени во преводот.

„Очигледно им било кажано дека Русите сакаат црн леб, но веројатно не разбираат сосема што е тоа црн леб“, рече таа, алудирајќи на ‘ржаниот леб од квасено тесто познат како бородински.

„Го зедоа лебот, го измешаа со активен јаглен и на крајот добија леб кој беше буквално црн.“

Туристите морале да бидат придружувани од водич во секое време надвор од нивните хотелски соби, не им било дозволено да разговараат со локалното население и морале да платат за пристап до строго ограничениот интернет. Сепак, тие рекоа дека биле пречекани како славни личности, а локалното население мавтало, ги фотографирало и извикувало „Русија, Русија!“ додека поминувале.

„Тие нè сметаат за вистински братска нација“, рече Фишер. „Дури и водичите ни кажаа дека имаат одличен однос со Русија… но рекоа што кажувате за нас, нашето пријателство зависи од тоа.“

Полишчук рече дека нацијата ги потсетува на СССР.

„Навистина личи на Советскиот Сојуз“, рече таа. „Мора да разберете дека во Кореја сè уште постои култ на личноста. Пред сите овие статуи, пред портретите на водачите, локалното население се поклонува, однесувајќи се кон нив со голема почит.“

На групата ѝ било наложено дека секогаш кога ќе се фотографираат со статуата на лидерот Ким мора да биде целосно видлива. Доколку некој дел е отсечен на фотографијата, ќе бидат замолени да го избришат.

На летот од Владивосток до Пјонгјанг, семејството на Полишчук наишло на стјуардеси откако случајно пополниле формулар ставен на корејско списание.

„Бидејќи списанието е веројатно 70 проценти составено од фотографии на лидери, случајно декларацијата прикривала еден од портретите на лидерот, а стјуардесите се налутија сериозно од нас“, рече Полишчук.

Директните летови од Москва до Пјонгјанг започнаа кон крајот на јули, во обид да се продлабочат економските и воените врски меѓу Русија и Северна Кореја. Северна Кореја е еден од најблиските воени сојузници на Русија уште од целосната инвазија на Украина, потпишувајќи договор за меѓусебна одбрана во 2024 година, кој ги повикува двете страни да ѝ помогнат на другата доколку се соочат со вооружен напад. Во април, Москва и Пјонгјанг за прв пат потврдија дека Северна Кореја испратила илјадници војници да се борат за Русија во Украина.

На состанокот во јули меѓу Лавров и Ким, вториот ја потврди посветеноста на неговата влада „безусловно да ги поддржува и охрабрува сите мерки“ што Русија ги презема во Украина. (Телеграф)