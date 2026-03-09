Дизелот поскапува за 14,5, а бензините за пет денари по литар

09/03/2026 13:32
Фото: Б. Грданоски

Дизел горивото од ноќеска на полноќ поскапува за 14,5 денари, а цената на бензините се зголемува за пет денари за литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ). Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 14,27 отсто.

Новата малопродажна цена на ЕУРОСУПЕР БС – 95 е 79,5 денари за литар, ЕУРОСУПЕР БС – 98 ќе се продава за 81,5, а ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 85,5 денари за литар. Цената на Екстра лесното масло за горење (ЕЛ-1)  се зголемува за 12,5 денари за литар и ќе изнесува 82,5 денари. Малопродажната цена, пак, на Мазутот М-1 НС се зголемува за 7,044 денари за килограм и ќе биде 42,586 денари

Од РКЕ посочуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување  кај бензините во просек за 13,384 отсто, кај дизелот за 36,134, кај екстра лесното масло за 32,102 и кај мазутот за 27,87 отсто. Курсот на денарот во однос на доларот по кој беа формирани цените со претходната пресметка е повисок за 0,9444 отсто. 

