Демонстрантите во Иран ја запалија куќата на ајатолахот Хомеини

Демонстрантите во Иран го запалија домот на предците на основачот на Исламската Република, ајатолахот Рухолах Хомеини.

Сликите објавени на социјалните мрежи покажуваат како дел од структурата во градот Хомеин е запалена.

Новинските агенции ја потврдија локацијата на видеото, но регионалните власти негираа дека имало подметнување пожар.

Се вели дека ајатолахот Хомеини е роден во куќата, која сега е музеј кој го одбележува неговиот живот.

Хомеини беше водач на иранската исламска револуција во 1979 година, која го собори прозападниот водач на земјата, Шах Мохамад Реза Пахлави, и ја воведе теократската држава што постои и денес.

Тој служеше како прв врховен лидер на Иран до неговата смрт во 1989 година, која сè уште е обележана со ден на жалост секоја година.

Видеата на социјалните мрежи од Хомеин покажуваат десетици луѓе кои извикуваат додека избива пожарот. Активистичка мрежа соопшти дека снимката е направена во четвртокот вечерта.

Сепак, прес-службата на округот Хомеин негираше дека имало каков било напад.

