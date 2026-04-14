Дебитантскиот игран филм „17“ на Косара Митиќ награден на фестивал во Уругвај

14/04/2026 12:56

Дебитантскиот игран филм „17“ во режија на Косара Митиќ е награден за најдобар филм во натпреварувачката програма „Нови режисери” на 44. Интернационален филмски фестивал на Уругвај, кој траеше од 30 март до 12 април.

Како што соопшти „Црна мачка продукција“, „17“ ја освои наградата во конкуренција од 13 наслови, по одлука на тричлено стручно жири во состав: Аиноа Артече Уриарте – актерка и режисерка од Шпанија, Маријанела Морена – драмска писателка и театарска режисерка од Уругвај и Ернан Росели – сценарист и режисер од Аргентина.

-Фестивалот е традиционално организиран од Кинотеката на Уругвај на локации во Монтевидео и во уште неколку градови, како што се Флорида, Канелонес, Роча и Сан Хозе. Годинава фестивалот прикажа повеќе од 200 филмови од 67 земји, меѓу кои беа голем број национални и меѓународни премиери. Во фокусот на натпреварувачката програма „Нови режисери“ (New Directors Competition) е промоцијата на дебитантски остварувања и млади таленти. Прикажувајќи селекција од уникатни авторски филмови, таа нуди платформа за новите гласови од најновата светска кинематографија, информира македонската продукција.

Поврзани содржини

„Сатирата во името на смеата“ – самостојна изложба на Мице Јанкуловски во „Остен“
Книжевни настани во рамки на „Булевар Ослободување бр. 2026“
Со рози, порака од Унеско и Иван Шопов и извадоци од Дон Кихот ќе биде одбележан Светскиот ден на книгата во Скопје
Над 60 македонски уметници дел од „Мјуз-Екс Експо фестивал“ во Тирана
Македонската книжевност за деца на Саемот во Болоња
„Фудбал под сенка“ – промоција на биографската книга за Васил Рингов од Срѓан Ивановиќ
Скопското Кале, од праисторијата до османлискиот период: Археолошкиот музеј со најголем инвестициски проект во 2026
Лефти и Рајти оживуваат на филмското платно – започна продукцијата на нов краток македонски анимиран филм за деца

Најчитани