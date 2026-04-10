Дали Италија ќе го замени Иран на Светското првенство?

Италијанскиот министер за спорт Андреа Абоди ги отстрани сите сомнежи за знаците дека Италија би можела да го замени Иран на претстојното Светско првенство.

Во денешното обраќање до медиумите, Абоди даде многу искрена и фер изјава. Тој вели дека речиси и да нема шанси Италија да учествува на Светското првенство, но дека не би сакал тоа да се случи бидејќи не е фер.

„Тоа е континентално прашање. Навистина ми се чини многу невозможно дека би можеле да го наследат Иран, освен ако не се реши во рамките на Европа“, рече Абоди.

Италија ќе го пропушти третото Светско првенство по ред, а Абоди сосема реално рече дека се надева дека нема да се случи Италија да мора да го замени Иран на Светското првенство.

„Не мислам дека тоа може да се случи, и искрено, не би се надевал на тоа“, додаде Абоди, кој го гледаше натпреварот од трибините на Билино Поље во Зеница во друштво на поранешниот претседател на Италијанскиот фудбалски сојуз Габриеле Гравина и првиот човек на Фудбалскиот сојуз на Босна и Херцеговина, Вице Жељковиќ.

Да ве потсетиме, во таа прилика, „Змејовите“ ја победија Италија со резултат од 4:1 во изведувањето на пенали и со тоа директно ги оставија „Аѕурите“ без настап на Светското првенство, додека си резервираа билет за да ги видат најдобрите фудбалски тимови во светот.