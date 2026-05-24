Обрадовиќ повеќе не е тренер на КК Црвена Звезда

24/05/2026 15:35

Конечно по три дена неизвесност од КК Црвена Звезда објавија дека соработката со нивниот досегашен тренер Саша Обрадовиќ е раскината. Прекинот се должи на неуспехот во АБА лигата и елиминацијата по два натпревара од големиот ривал Партизан.

Обрадовиќ оваа сезона го освои Купот на Србија и успеа да избори „плеј-ин“ во Евролигата каде Ц.Звезда беше елиминирана од Барселона.

До крајот на сезоната во рамки на првенството на Србија на клупата на „црвено-белите“ на Ф4 турнирот во Ниш ќе биде Милан Томиќ.

Тој ја има улогата во клубот задолжен за спортските прашања, а со клубот има титула во АБА лигата и во првенството на Србија.

Инаку, Саша Обрадовиќ втор пат заминува од Црвена Звезда, откако се врати во клубот во октомври 2025 година. Претходната сезона со Монако играше на Ф4 во Евролигата и клубот од Белград имаше големи амбиции за сериозен чекор во Евролигата, па дури и учество на Ф4 турнирот во Атина. Екипата влезе во серија лоши резултати во Евролигата и пад на формата во дуелите со Партизан. 

