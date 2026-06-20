СП 2026: Втората победа за домаќинот САД и пласман во следната рунда

Сиетл – Фудбалерите на САД синоќа во Сиетл ја остварија и втората победа на Светското првенство откако ја совладаа Австралија со 2:0. Со новите три бодови Американците се сигурен учесник во следната фаза од групата Д бидејќи по два натпревара имаат шест бодови.

Двата гола беа постигнати во првиот дел, а домаќинот САД поведе со автоголот на Камерон Буржес во 11.минута. На 2:0 САД зголеми во 43.минута со голот на Алекс Фриман по прегледување на ВАР снимката – голот беше признаен.