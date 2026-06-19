Позната е тежината на ужасната повреда на играчот на Канада: „Ќе биде надвор од игра четири до пет месеци“

Победата на Канада од 6-0 над Катар, со која им ја обезбеди првата победа на Светското првенство, беше засенета од сериозната повреда на играчот од средниот ред Исмаел Коне. Младиот канадски репрезентативец ја скрши ногата на натпревар во Ванкувер во четврток, оставајќи го целиот тим потресен, според тренерот Џеси Марш.

Коне беше изнесен од теренот на носилки во второто полувреме по жесток старт одзади од страна на играчот од средниот ред на Катар, Асим Мадиб. Играчите на теренот веднаш почнаа да мавтаат кон клупата за медицинска помош и го опколија повредениот соиграч. По прегледот на ВАР, Мадиб доби директен црвен картон за опасна игра, оставајќи го Катар со девет играчи откако Хомам Ал Амин беше исклучен во првото полувреме.

„Канадскиот играч од средниот ред Исмаел Коне претрпе фрактура на фибула и наводно фрактура на тибијата. Тој моментално е во болница со неговата мајка Сузан, која го поддржува пред операцијата.

Коне би можел да отсуствува четири до пет месеци, што значи дека Светското првенство за него е завршено. Мадибо отиде во соблекувалната по инцидентот за лично да му се извини“, напиша Фабрицио Романо.

„Сè уште не сум разговарал со Исмаел, но тој е во болница. Го подготвуваат за операција. Ќе го посетам по оваа прес-конференција. Неговото семејство, мајка му и други, се со него во болница“, рече Марш по натпреварот.

„Се случи токму пред нашата клупа. Сите го слушнавме тоа. Веднаш знаев дека е слично на повредата на Таџон Бјукенен на тренинг во 2024 година. Срцето ти се крши за него и сите се малку потресени од целото искуство, и поради природата на повредата и затоа што Исмаел е големото срце на нашиот тим. Тоа ќе биде огромна загуба за нас. Тој беше неверојатен во последните два натпревари“, додаде тренерот.

Додека го изнесуваа од теренот, Коне доби силен аплауз од публиката, додека тој отпоздравуваше. „Можеше да се види дека им мавташе на публиката и беше речиси како да сакаше да ни го олесни на сите тоа што беше повреден. Тоа кажува неверојатно многу за Исмаел како личност, но и за нашиот тим“, рече Марш.

„Веќе две години се обидувам да им објаснам на луѓето каков посебен карактер има оваа група, а тоа го покажува и во тешки времиња и во моменти на слава. Мислам дека денешниот натпревар беше одраз на тоа.“

„Сите беа скршени кога се случи тоа, но мораше да најдеме начин да останеме фокусирани. Знаевме дека Исмаел би сакал да ја завршиме работата. Многу работи ни поминуваат низ глава. Сите мислиме на него, но исто така сме многу горди на тоа кои сме. Би рекол дека сме горди на себе повеќе од сè, и мислам дека тоа се покажа денес“, рече Марш.

По последниот свиреж, се случи тепачка помеѓу канадските и катарските клупи. Марш не сакаше да навлегува во детали, но ја осуди реакцијата на противничкиот тим. „Да бидеме јасни, играчот му се извини на Исмаел. Тој дојде во соблекувалната и му се извини, а Исмаел тоа му го пренесе на тимот. Затоа, не мислам дека имал намера да започне толку грубо или да предизвика оваа ситуација.

Не го обвинувам за тоа, но она што не го разбирам е реакцијата на целата нивна клупа, која се обиде да започне расправија околу тоа дали станува збор за црвен картон, по чист фаул што му ја скрши ногата на играчот. Многу чудно однесување, но на крајот бевме повеќе фокусирани на Исмаел“, објасни канадскиот тренер.

Натан Салиба, кој го замени Коне во 57-та минута, го зеде дресот на својот повреден соиграч откако го постигна четвртиот гол за Канада. Тешката повреда на тој начин фрли сенка врз историскиот успех на Канаѓаните, кои го потврдија својот премин во следната фаза од натпреварувањето со убедлива победа како најдобар тим во својата група.