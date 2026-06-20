Проблем за Бразил. Една од најголемите ѕвезди на тимот е повредена

20/06/2026 14:13

Филаделфија – Прва победа на Мундијалот оствари репрезентацијата на Бразил со триумфот над Хаити од 3:0. Но, во таборот на „кариоките“ продолжува проблемот со повредите.

По Нејмар, кој наверојатно ќе биде достапен дури за следната фаза, на дуелот со Хаити се повреди Рафиња. Во 40.минута селекторот Карло Анчелоти го извади од игра и на негово место влезе Рајан.

Настапот на Рафиња беше неизвесен против Хаити, поради повредата од дуелот со Мароко.

Почувствува болка во десниот бутен мускул за време на првото полувреме. Играчот почна со третмани. Кога ќе имаме повеќе информации, ќе ги споделиме, се вели во соопштението на Бразилската федерација.

Степенот на повредата не е познат и се очекува наскоро да биде познато колку ќе паузира офанзивниот играч на Бразил. 

Поврзани содржини

Селекторот на Турција: Во фудбалот сум 35 години. Ова се случува еднаш во 50 години
СП 2026: Тешко оди, нема договор ФИФА – Иран – САД на Мундијалот
СП 2026: Втората победа за домаќинот САД и пласман во следната рунда
СП 2026: Парагвај до голема победа над Турција
СП 2026: Два гола на Куња за првиот триумф на Бразил
СП 2026: Мароко со „брз“ гол до победа против Шкотска
Позната е тежината на ужасната повреда на играчот на Канада: „Ќе биде надвор од игра четири до пет месеци“
Повеќе од 20.000 навивачи на Босна и Херцеговина скандираа на стадионот, бучавата достигна 111 децибели

Најчитани