По Роналдо и Меси официјално стана милијардер

Според многумина, фудбалскиот GOAT Лионел Меси официјално се приклучи на клубот на милијардери, станувајќи само вториот фудбалер во историјата што го постигнал овој статус по Кристијано Роналдо.

Според индексот на милијардери на Bloomberg, Меси заработил повеќе од 700 милиони долари плата и бонуси од 2007 година.

По земањето предвид на даноците, пазарните флуктуации и приходите од широко портфолио на инвестиции и спонзорски договори, индексот на милијардери на Bloomberg ја проценува нето вредноста на Меси на над една милијарда долари, објавува Goal.

Ова пресвртно достигнување го става капитенот на Интер Мајами рамо до рамо со ѕвездата на Ал-Наср, Роналдо, кој стана првиот фудбалер што достигна статус на милијардер откако се приклучи на Ал-Наср во 2023 година.

На претстојното првенство, Аргентина ќе игра против Австрија, Јордан и Алжир, со кои се сместени во групата J. Тие ќе го играат својот прв натпревар од кампањата против Алжир во Канзас Сити на 16 јуни.