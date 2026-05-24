Њујорк убедлив и во третиот натпревар против Кливленд

24/05/2026 08:58

 Кошаркарите на Њујорк се на само една победа од пласман во големото финале од НБА лигата откако ноќеска го совладаа Кливленд со 121:108 и поведоа со 3-0 во добиени натпревари. Екипата на Њујорк Никс последен пат играше во финале пред 27 години во 1999 година.

Кошаркарите на Њујорк имаа извонреден шут за три поени од 43%, 11 погодени од 28 обиди и речиси перфектни 24 од 27 од линијата за слободни фрлања.

Најефикасни во победничкиот тим беа Џејлен Брансон со 30 поени и Микал Бриџис со 22.

Њујорк со оваа победа стигна до десет последователни триумфи во плеј офот и стана седми тим во НБА историјата кој успеал да оствари таков скор. Последниот тим беше Бостон Селтикс во 2024 кога ја освои шампионската титула.

Натпреварот број 4 се игра повторно на теренот на Кливленд понеделник на вторник со почеток во 2 часот.

