ЦУК: Активни пожари во Долнени и Кичево, под контрола пожарот кај Кавадарци

30/07/2026 15:27
Фото: Б. Грданоски

До 13 часот денеска на територијата на државата се евидентирани вкупно пет пожари на отворен простор, од кои два се активни, еден е ставен под контрола, а два се изгаснати.

Според информациите од Центарот за управување со кризи, активни се пожарите во општина Долнени, кај селото Вранче, каде гори нива со жито, како и во општина Кичево, зад спортската сала „Јанчица“, каде е зафатена сува трева.

Под контрола е пожарот во општина Кавадарци, кај селото Долна Бошава, каде горела ниска вегетација.

Во меѓувреме, изгаснати се два пожара и тоа во општина Желино, кај селото Дебарце, каде била зафатена ниска вегетација, како и во општина Гостивар, кај селото Горна Бањица, во кругот на фабриката САЕМ, каде гореле сува трева и дрвени отпадоци.  

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