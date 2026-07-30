Дата-центрите би се отворале во ТИР-зоните, но без негативен ефект врз животната средина

Во технолошко-индустриските развојни зони (ТИРЗ), како браунфилд инвестиции се размислува да се отворат дата-центри, кои не смеат да влијаат негативно на околината, најави денеска, министерот за дигитална трансформација, одговарајќи на новинарско прашање, на прес-конференцијата за дигитализирање на услугите од областа на земјоделството.

– Нема да дозволиме ниеден негативен ефект врз животната средина за да се градат дата-центри. Нема да се сечат дрвја, ниту ќе се дозволат какви било други штетни влијанија врз природата – водата, воздухот, за да добиеме некаков бенефит. Мислам дека тоа беа глуви, назадни зборови и желби на одредени поединци да создадат еден вид лажна хистерија – рече Андоновски.

Се размислува, дата-центрите да бидат лоцирани во технолошко-индустриските развојни зони, на места на кои веќе има постојни фабрики – браунфилд-инвестиции.

– Постојат дискусии и дебати на темата за поволностите и недостатоците на изградба на поголеми фабрики за податочни центри. Во ниеден момент нема да ја компромитираме животната средина со каква било инвестиција во државата. Секоја градба мора да помине елаборат за животна средина, особено кога станува збор за странски инвестиции и нема да дозволиме да имаме каков било негативен ефект врз животната средина. Во консултација со сите релевантни експерти од ИТ, машинство, индустрија, нема човек што зборува против изградба на центар за податоци. Прашањето е големината и соодветно како тоа ќе има влијание на животната средина, но нема да направиме ниеден чекор што ќе значи злоупотреба на животната средина или добивајќи бенефит од центарот за податоци, да ги загрозуваме водата, животната средина, воздухот… – вели Андоновски.