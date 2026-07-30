Десетта фаза прскање против комарци во Скопје по порастот на случаи од западнонилска треска

Град Скопје ја спроведе десеттата фаза од дезинсекцијата против комарци на подрачјето на главниот град, опфаќајки аерсолна и теристичка заштита. Оваа акција доаѓа во период кога во Македонија се потврдени осум случаи на западнонилска треска, а вирусот се шири низ Европа и регионот, каде во соседна Грција се регистрирани четири смртни случаи кај постари лица. Здравствените институции предупредуваат дека комарците се главни преносници и препорачуваат засилени мерки за лична заштита.

Акцијата се одвиваше во текот на ноќните и раните утрински часови. Активностите продолжуваат и утре, согласно Годишната програма, законските обврски и Елаборатот изготвен од Центарот за јавно здравје – Скопје.