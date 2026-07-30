Десетта фаза прскање против комарци во Скопје по порастот на случаи од западнонилска треска

30/07/2026 12:28

Град Скопје ја спроведе десеттата фаза од дезинсекцијата против комарци на подрачјето на главниот град, опфаќајки аерсолна и теристичка заштита. Оваа акција доаѓа во период кога во Македонија се потврдени осум случаи на западнонилска треска, а вирусот се шири низ Европа и регионот, каде во соседна Грција се регистрирани четири смртни случаи кај постари лица. Здравствените институции предупредуваат дека комарците се главни преносници и препорачуваат засилени мерки за лична заштита.

Акцијата се одвиваше во текот на ноќните и раните утрински часови. Активностите продолжуваат и утре, согласно Годишната програма, законските обврски и Елаборатот изготвен од Центарот за јавно здравје – Скопје.

Наредната недела ќе се спроведе и теренска дезинсекција од земја, со цел дополнително сузбивање на комарците и заштита на здравјето и благосостојбата на граѓаните.

 

Што знаеме за Западнонилската треска ?

Кај најголемиот дел од луѓето кои ќе се заразат, инфекцијата поминува без симптоми или со лесна клиничка слика слична на настинка. Сепак, кај помал процент од инфицираните, вирусот може да предизвика тешки невролошки компликации како менингитис или енцефалитис.

Европскиот центар за спречување и контрола на болести (ECDC) предупредува дека климатските промени и подолгите топли периоди го продолжуваат вегетацискиот период на комарците, што создава услови за побрзо ширење на инфекцијата во повеќе европски земји.

Поврзани содржини

Дата-центрите би се отворале во ТИР-зоните, но без негативен ефект врз животната средина
Едносменска настава за учениците од VI до IX одделение во ООУ „Димитар Македонски“ во Лисиче
За 109 милиони евра Штип би добил современ регионален здравствен центар
Во половина час два послаби земјотреси во Албанија – почувствувани и во Струга
Две лица и фирма кривично пријавени за даночно затајување и штета на Буџетот од 12,6 милиони денари
Никако да се добијат три добри последователни анализи на водата за пиење во Гостивар
На uslugi.gov.mk компаниите можат да добијат Уверение за квалитет на своите производи
Општина Илинден додели 70 хуманитарни пакети по повод патронатот

Најчитани