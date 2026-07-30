Општина Илинден додели 70 хуманитарни пакети по повод патронатот

30/07/2026 11:27

Во пресрет на големиот христијански празник Илинден – 2 Август и патрониот празник на Општината, Општина Илинден реализираше значајна хуманитарна акција, насочена кон обезбедување прехранбени и хигиенски производи за социјално ранливите семејства и граѓани.

Акцијата, организирана во духот на солидарноста и заедничката грижа, под мотото „Подај рака – хумана општина Илинден“, беше успешно спроведена во соработка со Црвениот крст. Во рамките на оваа благородна акција беа дистрибуирани околу 70 хуманитарни пакети, со цел и најранливите категории граѓани достоинствено и со празничен дух да го одбележат овој значаен ден.

Градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, нагласи дека токму празничните денови се потсетник на вистинските човечки вредности – меѓусебната поддршка, хуманоста и солидарноста. Тој истакна дека секое семејство заслужува да ги почувствува празничната топлина, мирот, хармонијата и сигурноста, без оглед на животните предизвици со кои се соочува.

Општина Илинден и понатаму останува посветена на развивање на одговорна, инклузивна и хумана општина. Преку силната соработка со бизнис секторот, граѓанските организации и сите општествено одговорни субјекти, ќе продолжи да реализира активности кои ја поттикнуваат емпатијата, заедништвото и грижата за секој граѓанин, создавајќи средина во која
достоинствениот живот, еднаквите можности и меѓусебната поддршка претставуваат трајни и препознатливи вредности.

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