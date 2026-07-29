„Киноверзум“ во Кисела Вода се санира, еве кога повторно почнува со работа

29/07/2026 20:06

Силното невреме проследено со обилни врнежи кое неодамна го погоди главниот град, предизвика штети на објектот и опремата и на киното „Киноверзум“ во Кисела Вода, кое е лоцирано во Домот на култура „Билјана Беличанец“.

Од „Киноверзум“ тогаш информираа дека привремено нема да работат на оваа локација, поради санација на просторот и опремата.

Денес, доаѓа убава вест за сите љубители на киното и добрите филмови. „Киноверзум“ во Кисела Вода веќе идната недела повторно започнува со работа. На репертоарот ќе бидат филмските остварувања кои го освојуваат светот „Одисеја“ и „Спајдрмен“.

– Нашите мајстори се на терен и ги санираат штетите од поплавите во Кисела Вода. Киноверзум во Кисела Вода ќе започне со работа на 4-ти август 2026. Доаѓаат Одисеја и Спајдермен, објавија од „Киноверзум“.

Поврзани содржини

Работници уништиле пешачки мост во Градски парк во Скопје – пренесувале багер
Уште 10 училници и спортска сала добива ООУ „Блаже Конески“
Центар со финансиска помош за штетите од невремето, објавен јавен повик
Костадиновска-Стојчевска: „Скопје 2028“ е ново „Скопје 2014“
И ДКСК го оспорува предлог-законот за „Скопје – Европска престолнина на културата“
Град Скопје субвенционира дефицитарни занаетчии
Платформата на граѓански организации бара повлекување на законот за „Скопје Европска престолнина на културата 2028“
Без вода дел од општина Ѓорче Петров

Најчитани