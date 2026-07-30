На uslugi.gov.mk компаниите можат да добијат Уверение за квалитет на своите производи

30/07/2026 11:46

Неколку документи, кои на земјоделските и преработувачките компании им се потребни за продажба на своите производи во државата, но и за извоз, отсега се достапни на порталот uslugi.gov.mk, со што се скратува процедурата и се намалува времето за нивно добивање. 

– Државниот инспекторат за земјоделство продолжува со дигитализација и модернизација на своите услуги со цел да обезбеди побрзи, поефикасни и поквалитетни услуги за бизнис заедницата. Целосно се дигитализирани услугите Уверение за квалитет, Сертификат за земјоделски производи, преработка и стоки и Уверение за квалитет Ве1 – сертификат за извоз на вино – рече директорот на Државниот инспекторат за земјоделство на денешната прес-конференција во Владата, Ивица Ангеловски.

Ова значи дека преку порталот uslugi.gov.mk, компаниите, покрај сертификатите во хартиена форма отсега ќе можат да ги добиваат и во електронска форма со иста правна важност.

– Со оваа дигитализација се поедноставува целокупната постапка за користење на услугите, се скратува времето за добивање на сертификатите, се елиминира потребата од нивно лично подигнување од Инспекторатот и се намалуваат финансиските трошоци што комапниите ги имаат при користењето на услугите – додаде Ангеловски.

Исто така, целосно0 е дигитализирана постапката за плаќање на административните такси. Наместо досегашното плаќање со хартиени уплатници, плаќањето ќе се врши електронски, преку апликации за електронско плаќање.(Б.Б.)

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