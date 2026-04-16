Црквата „Св. Константин и Елена“ во Мокрино ќе се конзервира и реставрира со пари од унгарскиот кредит

16/04/2026 14:09

Со над 2 милионa денари, обезбедени преку унгарската кредитна линија, следната недела започнуваат конзерваторско-реставраторските зафати на ѕидното сликарство во црквата „Св. Константин и Елена“ во село Мокрино, Општина Ново Село, најави министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, при денешната посета на сакралниот објект, заедно со директорот на Заводот и музеј – Струмица, Бранко Ѓоргиев, и градоначалникот на Општина Ново Село, Ѓорги Божинов.

Љутков истакна дека со овој проект се прави конкретен исчекор во заштитата на културното наследство.

 „Денес, наместо празни ветувања, постојат конкретни проекти, јасен план и обезбедени средства“. Црквата „Св. Константин и Елена“, изградена во 1870 година, претставува едно од најзначајните културни и духовни обележја во Струмичкиот Регион. Носител на активностите е Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Струмица, во соработка со стручни лица од Националниот конзерваторски центар од Скопје. Овој проект претставува значаен чекор во зачувувањето и афирмацијата на културното наследство на Општина Ново Село. Министерството и во иднина ќе продолжи со континуирани вложувања во заштитата и зачувувањето на нашето вредно културно наследство за идните генерации“, истакна денес Љутков.

Поврзани содржини

Отворена изложбата „Инспирации“ по повод Скопје- Европска престолнина на културата
Со „Приказната за Силјан“ стартуваат филмските проекции во Кочани со нова дигитална опрема
Симон Трпчески со два ексклузивни концерти во Охрид и Битола во август
Oбјавен e регионалниот поетски конкурс „Арс лирика балканика – регионална поетска награда“.
„Симфониски хоризонти“ со Сихана Бадивуку и Паскал Краповски во Филхармонија
Мултимедијален проект за деца „Магичниот круг на детството“ во КИЦ во Загреб
Концерт на Националниот џез оркестар со кубанскиот музичар Ален Перез
Ивица Џепароски стана дописен член на МАНУ: Пригодна реч на академик Влада Урошевиќ

Најчитани