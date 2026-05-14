Чоколатцата „марс“ и „M&M“ ќе ни доаѓаат од Русија – погонот ќе произведува 500 тони дневно

Американската прехранбена компанија Марс има намера значително да го прошири својот производствен погон во градот Ступино во Московската област до 2027 година, со зголемување на производствениот капацитет за речиси 500 тони слатки дневно, покажаа податоците од веб-страницата на државниот орган за надзор на градежништвото во среда.

„Фабриката за слатки на Марс ќе биде проширена со нов производствен погон кој ќе се простира на повеќе од 26.000 квадратни метри. Објектот ќе има линии за производство и пакување чоколади и слатки. Компанијата ќе изгради проширување на постојната фабрика во Ступин“, се вели во соопштението за медиумите објавено на веб-страницата на канцеларијата.

Главниот оддел на државниот орган за надзор на градежништвото го доби известувањето за почетокот на изградбата на погонот.

Компанијата планира да започне со три производствени линии во новата зграда. Две ќе произведуваат 216 тони чоколадо дневно, а третата ќе произведува до 67 тони слатки дневно.

Според главната регионална канцеларија на државниот орган за надзор на градежништвото, изградбата ќе биде завршена во јуни 2027 година. Фабриката ја гради „Марс ДОО“, руската подружница на американската група за храна. Точниот износ на инвестицијата не беше прецизиран.

„Марс Груп“ работи на рускиот пазар од 1991 година, кога ја основа подружницата „Мастер Фудс“, која продаваше слатки, како што се бомбони M&M и чоколади „Марс“ и „Сникерс“, и храна за домашни миленици, како што се „Вискас“ и „Педигри“. Во 1995 година, првиот производствен комплекс на компанијата беше отворен во градот Ступино, околу сто километри јужно од Москва, а компанијата беше преименувана во „Марс ДОО“. Покрај фабриката во Ступино, компанијата има и производствени капацитети во градот Луховици, исто така во Московската област, во Новосибирск и во Уљановската област.