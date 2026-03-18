Цените на нафтата скокнаа по нападот врз иранското гасно поле

Цените а нафтата на светските пазари силно флуктуираат поради ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток. Откако утрово паднаа по веста за договор меѓу Ирак и Турција за продолжување на извозот, цените нагло скокнаа по извештаите за напад врз иранското гасно поле Јужен Парс. Пазарите сè уште се во неизвесност поради прекините во Ормутскиот теснец, клучен пат за транспорт на нафта, пишува Гардијан.

Цената на нафтата денес се приближи до нивото од 110 долари за барел, а цените на гасот исто така се зголемија, откако Иран објави дека воздушен напад на САД и Израел ја погодил неговата гасна инфраструктура. Тоа е првиот напад врз производството на фосилни горива во Иран од почетокот на војната.

Иранските државни медиуми објавија дека гасните постројки во огромното поле Јужен Парс, кое Иран го управува заедно со Катар, биле нападнати во среда. Поради нападот, неколку петрохемиски постројки биле затворени за да се спречи ширењето на пожарот.

Како одговор на нападот, Иранската револуционерна гарда се закани дека ќе нападне неколку енергетски објекти во Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и Катар, што дополнително ги зголеми загриженостите на пазарот за снабдувањето со нафта и гас од регионот.

Меѓународната референтна цена на нафтата од типот Брент се зголеми за дури 5 проценти, на 108,60 долари за барел, додека цената на европскиот гас скокна за повеќе од 7,5 проценти, на над 55,50 евра за мегават час.

Катар го осуди нападот. „Нападот врз енергетската инфраструктура претставува закана за глобалната енергетска безбедност, како и за народите во регионот и животната средина“, рече портпаролот на катарската влада, Маџид ал-Ансари. „Напаѓањето на објекти поврзани со иранското поле Јужен Парс од страна на Израел е опасен и неодговорен чекор во услови на моменталната воена ескалација во регионот“, додаде тој.

Во обид да ги намали цените на енергијата, американската влада привремено ја суспендираше протекционистичката забрана за превоз на товар под странско знаме помеѓу американските пристаништа. Белата куќа издаде 60-дневно ослободување од Законот Џонс, кој бара стоките меѓу американските пристаништа да се превезуваат со бродови што се изградени, поседувани и управувани во САД.

Овој потег „ќе им овозможи на виталните ресурси како нафта, природен гас, ѓубрива и јаглен слободно да течат во американските пристаништа 60 дена“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит.

Банката на Канада предупреди дека домашниот економски раст ќе биде послаб од очекуваното на краток рок поради војната на Блискиот Исток. Банката на Канада ги задржа каматните стапки непроменети, велејќи дека конфликтот ја зголемил нестабилноста на глобалните цени на енергијата и финансиските пазари и „ги зголемил ризиците за глобалната економија“.

Во соопштението се вели дека, покрај прекините во снабдувањето со енергија, тесните грла во транспортот поради затворањето на Ормутскиот теснец би можеле да влијаат и на снабдувањето со други суровини, како што се ѓубривата. Банката заклучи дека, и покрај зголемените инфлаторни ризици поради повисоките цени на енергијата, ризиците за економскиот раст се уште се поголеми.

Порано во текот на денот, цените на нафтата паднаа откако Ирак постигна договор со Турција за продолжување на извозот на нафта преку турска територија, согласувајќи се со Курдистан да транспортира нафта преку цевковод во регионот. Извозот на сурова нафта од ирачките полиња Киркук до турското пристаниште Џејхан е обновен, создавајќи алтернативна рута до Ормутскиот теснец.

Сепак, Блумберг објави дека пренасочувањето на дел од ирачката нафта само делумно ќе ги ублажи загриженостите за снабдувањето, додавајќи дека производството на нафта во Ирак паднало на околу 1,4 милиони барели дневно, околу една третина од нивото пред затворањето.

Ипек Озкардескаја, виш аналитичар во Swissquote, изјави: „Регионот се реорганизира, подготвувајќи се за можноста за продолжен конфликт. Целосното закрепнување на извозот на нафта ќе потрае и наскоро би можеле да видиме недостиг на физичкиот пазар, што веројатно ќе го задржи притисокот врз цените.

Сепак, како што тековите се прилагодуваат на алтернативните рути, почетниот скок на цените забележан на почетокот на војната би можел да се намали.“

Инфлацијата на големо во САД неочекувано скокна, изненадувајќи ги пазарите. Индексот на цените на производителите (PPI) се зголеми за 0,7 проценти во февруари, што е највисоко ниво од минатиот јули, додека економистите предвидуваа пад од 0,3 проценти.

На годишна основа, PPI се зголеми за 3,4 проценти, што е најголемо зголемување за една година. Тоа е знак дека можеби ќе биде потешко за централната банка на САД наскоро да ги намали каматните стапки, со оглед на тоа што инфлациските притисоци се зголемуваа дури и пред војната во Иран да ги зголеми трошоците за гориво.