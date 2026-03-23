Цените на нафтата растат трета недела по ред

Цените на нафтата на лондонскиот пазар нагло пораснаа минатата недела, трета недела по ред, бидејќи кризата на Блискиот Исток продолжи да го спречува извозот на нафта преку Ормускиот теснец.

На лондонскиот пазар, цената на барелот порасна за 8,8 проценти минатата недела, на 112,19 долари, додека на американскиот пазар, цената на барелот падна за 0,4 проценти, на 98,32 долари.

На американскиот пазар, цените малку паднаа бидејќи најновиот извештај покажа дека залихите на нафта во САД се зголемиле. Европскиот пазар, од друга страна, е значително повеќе зависен од нафтата од Блискиот Исток, па затоа цените пораснаа и минатата недела.

Американско-израелската војна против Иран не стивнува, а Техеран продолжува да го контролира Ормускиот теснец и не дозволува транзит за бродови поврзани со САД, Израел, европските земји и нивните сојузници. На некои танкери, претежно во сопственост на Иран, Кина и Индија, им е дозволено да поминат, додека други чекаат.

Цените на нафтата се зголемија и поради стравувањата на трговците дека енергетската инфраструктура би можела да биде цел на напади.

Минатата недела, Израел го нападна иранското гасно поле Јужен Фарс, што го натера американскиот претседател Доналд Трамп да му каже на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да не ја напаѓа енергетската инфраструктура. Техеран веќе изјави дека ќе возврати со иста мера доколку енергетската инфраструктура биде нападната.

Цените на нафтата се стабилизираа донекаде откако Вашингтон изјави дека наскоро би можел да ги укине санкциите за иранската нафта „заглавена“ на танкерите за да обезбеди подобро снабдување на пазарот и да го олесни скокот на цените. Од истата причина, Вашингтон издаде 30-дневна дозвола една недела претходно за купување руска нафта складирана на танкери.

Севкупно, цените на нафтата ќе останат високи сè додека кризата на Блискиот Исток продолжува. Аналитичарите на „Сити“ очекуваат дека конфликтот би можел да се деескалира за четири до шест недели, по што цената на барел на лондонскиот пазар би можела да падне на опсегот од 70 до 80 долари.

Сепак, доколку нарушувањето на извозот од Блискиот Исток се влоши дополнително, цените на барелот би можеле да достигнат 120 или дури 150 долари во наредните месеци, пишуваат аналитичарите на „Сити“ во преглед на состојбата на пазарот.

Во голема мера поради кризата на Блискиот Исток, цената на барелот на лондонскиот пазар се зголеми за околу 83 проценти од почетокот на годината, а на американскиот пазар за околу 72 проценти.