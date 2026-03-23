Цените на нафтата паднаа за 10 проценти по објавата на Трамп за одложување на нападот врз Иран

Цените на нафтата денес паднаа за 10 проценти откако американскиот претседател Доналд Трамп нареди петдневна суспензија на најавените американски напади врз енергетската инфраструктура на Иран.

Според податоците на берзата, цената на суровата нафта падна за 8,85 проценти на 89.607 долари за барел во 15:30 часот, а суровата нафта Брент падна за 9,55 проценти на 101.469 долари.

„Со задоволство можам да известам дека Соединетите Американски Држави и Иран имаа многу добри и продуктивни дискусии во текот на изминатите два дена во врска со целосното и целосно решавање на нашите непријателства на Блискиот Исток“, објави Трамп на својата социјална мрежа Truth Social.

Објавата ги ублажи непосредните стравувања од недостиг на снабдување по зголемените тензии на пазарот.

Соединетите Држави претходно му дадоа на Иран 48 часа да го отвори Ормутскиот теснец, клучен пат за глобални испораки на нафта.

Сепак, иранската новинска агенција Фарс негираше какви било разговори, припишувајќи го потегот на Трамп на заканата на Иран да ги нападне сите електрани во Западна Азија, објави Танјуг.