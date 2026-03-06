Цените на нафтата нагло пораснаа, највисоко ниво од април 2024 година

Цените на нафтата денеска повторно нагло пораснаа, бидејќи ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток сериозно ги наруши глобалните енергетски текови.

Цената на суровата нафта Брент скокна за повеќе од седум проценти на околу 91 долар за барел, што е највисоко ниво од април 2024 година, а американската сурова нафта WTI (West Texas Intermediate) порасна за повеќе од 10 проценти на околу 89 долари за барел, објави Трејдинг Економикс.

Министерот за енергетика на Катар, Саад ал-Каби, изјави дека извозниците од земјите од Персискиот Залив ќе го запрат производството во рок од неколку дена доколку танкерите не можат да поминат низ Ормутскиот теснец.

Теснецот е клучна рута преку која обично се транспортираат околу 20 милиони барели нафта и нафтени производи дневно.

Во меѓувреме, тензиите остануваат високи откако Абас Арагчи изјави дека Иран не бара преговори.

Соединетите Американски Држави сигнализираа можни активности за ублажување на притисокот, вклучително и потенцијално ослободување на нафта од стратешките резерви, додека привремено ѝ дозволуваат на Индија да купи дел од руската сурова нафта што веќе е на море.

Саудиска Арабија ги зголеми цените на нафтата за азиските купувачи и ги пренасочи пратките преку пристаништата на Црвеното Море за да го заобиколат Ормутс.