Цената на нафтата достигна речиси 105 долари за барел

Вашингтон – Суровата нафта Брент денеска достигна цена од речиси 105 долари за барел, што е пораст од повеќе од 40 отсто од почетокот на војната во Иран.

Цената на барел Брент, кој важи за меѓународен стандард, порасна за 1,6 отсто и денеска изнесува 104,73 долари, пренесуваат светските агенции.

Американската референтна сурова нафта порасна за еден отсто на 99,68 долари за барел, што претставува пораст од речиси 50 отсто од почетокот на војната. Во петокот, загубите на Волстрит се продлабочија, бидејќи војната повторно ги подигна цените над 100 долари за барел, засилувајќи го инфлаторниот притисок врз глобалната економија.

За нешто повеќе од една недела од затворањето на Ормускиот теснец, повеќе од 12 милиони барели нафтен еквивалент дневно се исклучени од употреба, според податоците на независната истражувачка фирма „Rystad Energy“.

Најновиот извештај на Универзитетот во Мичиген покажа дека расположението на потрошувачите падна на најниско ниво во годината, бидејќи цените на бензинот пораснаа од почетокот на војната во Иран.

Во однос на останатите трговски активности утрово, вредноста на американскиот долар падна во однос на јапонскиот јен, додека еврото зајакна во однос на доларот.