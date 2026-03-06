Целата глобална економија според паритетот на куповната моќ. Еве како стои Македонија

Македонија на 129-тото место меѓу 190 рангирани земји според домашниот производ мерен по паритетот на куповната моќ, покажува табела која што ја објави „Вижуал капиталист“, портал специјализиран за графиќко презентирање на економските состојби.

Според ова рангирање, БДП на Македонија е само пред Косово и Црна Гора меѓу земјите од регионот, додека другите се пред нас. Македонскиот БДП мерен според паритетот на куповната моќ „тежи“ 56,1 милијарди меѓународни долари.

Глобалната економија во 2026 година се проценува на околу 219 билиони долари кога се мери со паритетот на куповната моќ (ПКМ), метод што го прилагодува економскиот резултат за разликите во трошоците за живот меѓу земјите.

Овој метод на мерење овозможува пореална споредба на големината на националните економии низ целиот свет, бидејќи зема предвид колку стоки и услуги можат да се купат во поединечни земји. Проекциите за 2026 година се базираат на податоци од Меѓународниот монетарен фонд (ММФ).

Извор: Visualcapitalist.com

Како ПКМ го менува глобалниот економски поредок

Кога економиите се гледаат низ призмата на паритетот на куповната моќ, глобалното рангирање изгледа значително различно отколку кога се користи номиналниот БДП.

Инаку, рангирањето покаж и дека иако Соединетите Американски Држави се најголемата економија во светот во номинални услови, по прилагодувањето на трошоците за живот, Кина всушност е најголемата економија од 2014 година.

Денес, економијата на Кина вреди околу 43,5 билиони долари, додека економијата на САД достигнува приближно 31,8 билиони долари.

Сепак, Азија не доминира само благодарение на Кина. Денес, земјите од тој континент учествуваат со дури 49 проценти во глобалната економија, со што дополнително ја потврдуваат својата улога како клучен центар на светската трговија и производство.

Индија е трета најголема економија во светот според ПКМ со околу 19,1 билиони долари, додека Јапонија (6,9 илиони долари), Индонезија (5,4 билиони долари) и Јужна Кореја (3,5 билиони долари) исто така значително се искачуваат на листата благодарение на пониските трошоци за живот во споредба со развиените западни економии.

Азија е исто така најнаселениот континент на планетата со околу 4,7 милијарди жители, а бројни економии во развој како Виетнам и Тајланд (секоја околу 1,9 милијарди долари) очекуваат континуиран силен раст во наредните години, што дополнително ја зајакнува доминацијата на овој регион.

Европски јаз

Европа е регион каде што разликата помеѓу номиналниот БДП и БДП прилагоден според куповната моќ е особено видлива. Според номиналните податоци, Германија е најголемата европска економија, по што следат Обединетото Кралство, Франција, Италија и Русија.

Сепак, кога ќе се земе предвид куповната моќ, сликата се менува. Русија, благодарение на пониските трошоци за живот, забележа голем скок и со економија од околу 7,3 милијарди долари, стана најголема во Европа.

Според овој критериум, Русија е дури и четвртата најголема економија во светот, веднаш зад Кина, САД и Индија.

Во овој поглед, Франција го надминува и Обединетото Кралство, додека многу економии од Еврозоната продолжуваат да заостануваат зад азиските земји како што се Индонезија и Јапонија, кои можат да произведуваат и набавуваат стоки по поконкурентни цени.

Еве каде е Македонија:

Предност на пазарот во развој

Сличен тренд може да се забележи и надвор од Евроазија. Во Америка, Бразил (5,2 билиони долари) и Мексико (3,6 билиони долари) ја надминуваат Канада (2,8 билиони долари) и стануваат втора и трета најголема економија на континентот, соодветно.

Во Африка, која сочинува само околу шест проценти од глобалниот БДП, трите најголеми економии – Египет, Нигерија и Јужна Африка – заедно генерираат околу 6 билиони долари економско влијание кога се гледа преку паритетот на куповната моќ.