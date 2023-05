„Булгари“ ги собра ѕвездите во Венеција за новиот накит „Медитеранеа“

Венеција– Булгари овде ја претстави својата најнова колекција на скапоцен накит, наречена Медитеранеа, оддавајќи им почит на корените на компанијата, инспирирана од патувањето на основачот Сотирио Булгари од Грција до Италија.

Колекцијата, исто така, го одразува „сè поинклузивниот и разновиден дух на брендот“, рече главниот извршен директор на Булгари, Жан-Кристоф Бабин за време на интервјуто во Палацо Соранзо Ван Аксел, скриен скапоцен камен во Венеција, приватна зграда која датира од 15 век. каде што брендот постави изложбен салон за да ја претстави колекцијата.

Оваа инклузивност беше пресликана од амбасадорите на брендовите кои присуствуваа на шоуто за печатот и американските клиенти во вторникот вечерта, одржано во градската Палацо Дукале, а меѓу нив беа и амбасадорите Лиза од Блекпинк, Зендаја, Ен Хатавеј, Пријанка Чопра Џонас, Кристал Лиу, Хикари Мори, Јанг Јанг и Лашана Линч.

Зендаја рече дека зема малку одмор, што и овозможи да присуствува на шоуто Булгари за прв пат. Таа беше воодушевена што носеше ѓердан Серпенти со жолти дијаманти – „Ги сакам“, воодушевена се насмевна и јасно уживаше во вечерта. Конечно тоа што беше на пауза значеше дека таа не планира да присуствува на Канскиот филмски фестивал овој месец.

Секако, боите на Средоземното Море беа сите тука во накитот, од смарагд зелената до длабоката сина боја на сафирите – а потоа повеќе додека креативниот директор за накит на брендот Лусија Силвестри ја работеше својата магија, вртејќи референци од Мароко до Грција и Сицилија, покрај Рим, дом на брендот.

Додека Рим останува централен за Булгари, овој пат брендот беше домаќин на својот настан во 2023 година во Венеција, како раскрсница на медитеранските влијанија, „каде што Римската Византиска империја се спои со Римската Западна империја за да роди инклузивна и незаменлива уметност и архитектура“, рече Бабин. „Венеција, како и Рим, е симбол на отвореност кон различни култури, спојувајќи ги далечните универзуми и инспирации“.

Вкрстено опрашување беше клучен термин што го користеа Бабин и Силвестри, бидејќи таа ги спои инспирациите што ги премостуваат источните и западните култури, византиската и барокната раскошност. „За мене, да се биде во медитеранскиот регион е будење на сите сетила, тоа е инспиративно топење, каде што многу различни култури и општества се мешале и збогатувале меѓусебно со векови“, рече Силвестри.

Ѓерданот Mediterranean Muse имаше скапоцени камења во низа сини тонови и тело со магнетна ламба изработена од платина и дијаманти. Додека централниот сафир со перница од 15,13 карати се издвојуваше со својот длабок син тон, динамичниот распоред на аквамарини и дијаманти предизвика движење на морските бранови.

Во ѓерданот од платина од Southern Sapphire, сложен распоред сличен на тантела од светкави дијаманти и проѕирни сафири се развил околу неверојатен цејлонски сафир од 66,88 карати кој исто така го евоцира морето. За да се заврши ова парче беа потребни 1.650 часа.

Римскиот саутир „Еседра“ можеше да се пофали со прекрасен смарагд од 68,88 карати во хексагонален привезок. Во чест на иконското парче Булгари кое датира од 70-тите години, Силвестри хармонично комбинира смарагди, аметист и тиркизна боја.

Ѓерданот „Музата на Рим“ имаше смарагд од 218,53 карати што Силвестри, поддржан од двајца мајстори занаетчии, го создаде во уникатна структура што го подобри централниот приврзок што може да се одвојува. Таа, исто така, дизајнираше саутоар со бисер од смарагд и Јужно Море, кој додаде разноврсност на скапоцен камен, создавајќи парче што може да се носи на пет различни начини.

Силвестри рече дека била инспирирана од мароканските пустински дини за ѓерданот Oriental Fantasy, каде што девет гранати од мандарина – кои броат повеќе од 90 карати – за прв пат биле споени со живописни цитрини и деликатна комбинација од бисер од мајката и црн оникс. создаде геометриски мотиви кои се однесуваат на тетоважите со Хена на ориенталните жени.

„Го сакам огнот во гранатите од мандарина. Пред десет години никој не ги сакаше, сега се многу скапоцени и ретки“, објасни таа.

Запрашан за тоа како богатите клиенти на накит на Булгари реагираат на уникатниот спој на бои и скапоцени камења, Силвестри рече „тие ја сакаат иновативноста и навистина ја разбираат и што правиме ние“.

Бабин рече дека бројот на клиенти сега е рамномерно поделен помеѓу повторените клиенти од изминатите 20 години и новите, често „регрутирани во хотелите Булгари“.

Во понеделникот, Булгари одржа настан за 280 клиенти, вклучувајќи ги и најлојалните од Азија и Европа, но и „оние кои купиле во пониските цени, но имаат потенцијал. Ни треба добар баланс за издржливост и прогресивен раст“.

Што се однесува до кластерот на клиенти, Бабин рече дека скапоцениот накит „отсликува како светот е поделен, Западот сè уште има многу важна тежина, со САД како главен пазар, а потоа следат Европа и кинеските милијардери во подем“. Во секој случај, подвлече тој, „скапоцените камења зборуваат на меѓународен јазик, универзално прославен во сите култури“.

„Го потценивме потенцијалот на часовниците со скапоцени камења, и во оваа прилика веќе ги продадовме сите часовници на Медитеранја – и тие се единствени во својот вид“, понуди тој. „Скапоцените часовници се подобри, апетитот никогаш не бил толку силен за часовници и накит, а тука продадовме и некои чанти со скапоцени кожи“.

Еден пример на таен часовник беше скриен во огрлицата од розово злато Oriental Buds, со античка перница смарагд од 13,34 карати од Колумбија. Инспирирани од византиската архитектура, поставките на дијамантските паве беа комбинирани со розев турмалин, сафир и смарагд монистра создавајќи мотиви слични на индиски Мугал. На парчето му беа потребни 2.300 часа за да се заврши, а на часовникот доминираше колумбиски смарагд исечен на перниче од 5,65 карати, вгнезден во паве-дијамант.

Имаше два стила што го пресликуваа морето со морски ѕвезди покриени со скапоцени камења, остриги и повеќе – од кои едниот има монтажна морска школка и морска ѕвезда што може да се носи како обетки. Друго ѓердан имаше голем привезок за монети украсен со камео – ретко за Булгари – под кој имаше часовник.

Фил руж беше употребата на тиркизна боја, која потекнува од потеклото на Булгари, на пример, со смарагди или турмалин.

Во медитеранскиот ѓердан Sapphire Serpenti, девет сафири од Шри Ланка за вкупно 40,81 карати кои потсетуваат на лушпи на змија беа поставени во конструкција од платина и поплочен дијамант, што кулминираше со драматична висулка, вклучително и 80 овални караши11 .

Медитеран му оддаде почит на потписот на Булгари, Серпенти, кој ја слави својата 75-годишнина со нови форми кои се позооморфни. Овие беа меѓу најпродаваните, рече Бабин.

Во вторникот, Булгари приреди шоу со повеќе од 400 единствени креации во Палацо Дукале, или Дуждовата палата, еден од најпрепознатливите симболи во Венеција, кој во 2008 година Булгари придонесе за зачувување со финансирање на реставрацијата на Scala d’Oro.

Карин Ројтфелд беше задолжена за креативниот правец на шоуто, а меѓу моделите беа Стела Максвел, Блесна Минхер и Ева Херцигова, кои го затворија шоуто, носејќи чевли од Рене Каовила.

Ревијата беше на скапоцената мозаична писта развиена за настанот од Orsoni 1888 и инспирирана од скапоцената колекција на накит на брендот. Саундтракот е осмислен од пријателката на куќата, директорката на италијанскиот оркестар Беатрис Венези.

Ревијата беше проследена со гала вечера во ресторанот Le Calandre со три ѕвездички Мишелин.

Пејачката Нора Џонс изведе низа од нејзините хитови, меѓу кои „Don’t Know Why“, „Come Away With Me“ и „Sunrise“.