Брус Спрингстин се прости од Клајв Дејвис кој му ја промени кариерата

Њујорк – Музичката индустрија тагува по легендарниот музички могул Клајв Дејвис, кој почина во понеделник, 22 јуни, на 94 години.

Меѓу многуте уметници кои му оддаваат почит е и Брус Спрингстин, чија кариера беше под огромно влијание на Дејвис.

„Тука на улицата Е, тагуваме за смртта на големиот музичар и близок пријател Клајв Дејвис“, сподели Спрингстин на Инстаграм. „На 22 години, тој ми го промени животот кога потпишав со Колумбија рекордс. Се однесуваше кон мене со истото почитување и љубезност како кон 22-годишен никој и ништо, како што правеше по сите мои успеси. Голем човек. Сите наши молитви и љубов.“

Клајв Дејвис беше раководител на Колумбија рекордс кога го запозна младиот Спрингстин. Додека беше во раните 20-ти години и неискусен, музичкиот могул веќе можеше да види колку е талентиран како текстописец.

„Кога потпишав со Брус Спрингстин, тоа немаше никаква врска со настапите во живо“, изјави Дејвис за „Пипл“ во 2022 година. „Тој само стоеше таму. Кога се пријави на аудиција кај мене, само стоеше, свиреше гитара и ги пееше своите песни.“

Дејвис го гледаше Шефот како вежба и му даде совет како да наполни сцена со големина на Радио Сити Мјузик Хол. „Сам сум во театарот, се качувам до сцената и му велам: „Прв пат те гледам на голема сцена. Обично е во мали клубови и никогаш не знаев дали ќе се преселиш или не. Дали би размислил“ – мора да бидеш деликатен – „дали би размислил [да се преселиш]?“ Нешто што треба да се земе предвид.“

„Реков: „Немој да го правиш тоа ако не ти е природно, но знам дека потенцијалот на песните би помогнал во поголемо физичко движење од твоја страна“, додаде тој. Секако, сега Спрингстин е еден од најомилените забавувачи во живо.

Клајв Дејвис, исто така, употреби малку строга љубов при создавањето на „Greetings From Asbury Park, N.J.“, што ја трансформираше траекторијата на кариерата на Спрингстин. Кога го слушаше албумот, не слушна ништо што мислеше дека би можело да биде хит на топ листите, па му рече на родениот во Њу Џерси да направи нешто покомерцијално.

„Спрингстин беше зрел човек, иако беше млад“, рече Дејвис, според Би-Би-Си. „Тој рече: „Добро, ако така функционира, дозволете ми да се вратам и да размислам за тоа.“

„И тој се врати и рече: „Тоа беше добар повик. Ги напишав „Blinded By The Light“ и „Spirit In The Night“. Иако овие песни не беа големи хитови за музичарот, тие докажаа дека Спрингстин имал око за хитови.