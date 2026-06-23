Клајв Дејвис, музичкиот титан кој обликуваше генерации ѕвезди, почина на 94 години

Њујорк – Клајв Дејвис, визионерскиот музички извршен директор чии инстинкти ја преобликуваа популарната музика и ги лансираа некои од највлијателните уметници во последните шест децении, почина во понеделник во својот дом во Њујорк на 94 години, соопшти неговото семејство.

Неговата смрт ја потврди неговата долгогодишна застапничка Ализа Рабиноф, која рече дека тој „починал мирно од болест поврзана со возраста, опкружен со своето семејство и најблиските“.

Издигнувајќи се од помлада правна улога во Колумбија Рекордс за да стане еден од најтрајните моќни брокери во индустријата, Дејвис откри и се залагаше за уметници кои дефинираа цели епохи – од експлозијата на рокот кон крајот на 60-тите до доминацијата на поп-R&B во 80-тите и 90-тите – оставајќи наследство неспоредливо во модерната музичка историја.

Список на уметници откриени од Клајв Дејвис

Во текот на повеќе од шест децении низ Колумбија, Ариста и Џ. Рекордс, Дејвис ги обликуваше кариерите на некои од најпознатите имиња во музичката историја. Подолу е делумен список на уметници што ги открил, потпишал или развил:

Џенис Џоплин

Крв, пот и солзи

Сантана

Били Џоел

Брус Спрингстин

Аеросмит

Витни Хјустон

Алиша Киз

Џенифер Хадсон

Бари Манилоу

Дион Ворвик

Арета Френклин

Род Стјуарт

Лу Рид

Пати Смит

Кинкс

Мелиса Манчестер

Гил Скот-Херон

Кој беше Клајв Дејвис?

Роден на 4 април 1932 година, во Бруклин, Њујорк, Клајв Џеј Дејвис беше неочекуван архитект на рок и поп кралското семејство. Ги загуби двајцата родители по краток период кога беше само тинејџер и се пресели кај својата мажена сестра во Бејсајд, Квинс.

Брилијантен студент, Дејвис заработи целосна стипендија за Универзитетот во Њујорк пред да дипломира со почести на Правниот факултет на Харвард. Неговиот влез во музичкиот бизнис беше строго корпоративен – тој беше вработен како помошник-адвокат за „Колумбија рекордс“ во 1960 година. Неговите остри административни инстинкти брзо го турнаа низ редовите, а до 1967 година, на само 35 години, беше именуван за претседател на издавачката куќа.

Во тоа време, „Колумбија“ беше конзервативен бастион на традиционалната поп и класична музика, попозната по средната класа од изведувачи како Џони Матис и Тони Бенет. Тоа се промени откако Дејвис присуствуваше на фестивалот „Поп“ во Монтереј во 1967 година. Зачуден од експлодирањето на контракултурното движење, тој лично го потпиша Џоплин, потег што ги отвори вратите за рокот во издавачката куќа.

Дејвис беше исфрлен од „Колумбија“ во 1973 година поради наводна злоупотреба на корпоративни средства и се изјасни за виновен за даночно затајување. Не остана долго. Тој се врати во „Ариста рекордс“, спој на пропаднати издавачки куќи во сопственост на „Колумбија пикчерс“, каде што Витни Хјустон беше најголемата и најсветлата ѕвезда на списокот на врвни поп, рок и Р&Б изведувачи.

Како раководител на „Колумбија рекордс“, основач на „Ариста“ и „Џеј рекордс“, и на крајот главен креативен директор на „Сони мјузик ентертејнмент“, Дејвис беше широко сметан за највлијателниот талент арбитер на модерната ера. Тој беше толку добро познат во музичката индустрија што обично се нарекуваше, со почит, само по неговото име: Клајв.

Дејвис освои пет Греми награди и беше примен во Рокенрол куќата на славните како не-изведувач во 2000 година. Во 2013 година, на 80-годишна возраст, тој јавно се изјасни како бисексуалец во својата автобиографија, „Саундтракот на мојот живот“.

Најкултните уметници откриени од Клајв Дејвис

Витни Хјустон

Дејвис ја забележа тинејџерката Витни Хјустон во ноќен клуб во Њујорк во 1983 година и ја потпиша со „Ариста рекордс“. Тој лично ја менторираше, курирајќи го нејзиниот материјал и водејќи ја да стане еден од најпродаваните вокалисти во музичката историја.

Арета Френклин

Дејвис ја потпиша Арета Френклин со „Ариста рекордс“, оживувајќи еден од најславните гласови во американската музичка историја.

Брус Спрингстин

Дејвис го поврза Спрингстин со Колумбија за време на неговиот претседателски мандат, дел од еден генерациски поттик што ја дефинираше издавачката куќа во рокенролот.

Џенис Џоплин

Дејвис присуствуваше на Меѓународниот поп фестивал во Монтереј во 1967 година и лично преговараше да ги донесе Џоплин и „Биг Брадер енд д Холдинг Компани“ во Колумбија рекордс, едно од дефинирачките потпишувања на рок ерата.

Сантана

Карлос Сантана и неговиот бенд, исто така, дојдоа во Колумбија по Монтереј, еден од неколкуте револуционерни бендови што Дејвис ги донесе во издавачката куќа од тој фестивал.

Алиша Кис

Дејвис ја потпиша Алиша Кис со Ариста рекордс, започнувајќи една од најценетите кариери во современиот Р&Б и поп.

Аеросмит

Едно од најславните потпишувања на Дејвис беше бостонската група Аеросмит, која ја донесе во Колумбија рекордс во раните 1970-ти во Макс Канзас Сити во Њујорк. Бендот подоцна го овековечи моментот во нивната песна „No Surprize“ од 1979 година.

Која беше причината за смртта на Клајв Дејвис?

Претставникот на Дејвис потврди дека тој починал мирно од болест поврзана со возраста. Неодамна бил хоспитализиран со инфекција на горните дишни патишта, иако тоа не било нужно наведено како директна причина за смртта. Тој бил отпуштен од болница во Њујорк на 4 јуни. Во 2021 година, Дејвис ја одложил својата годишна гала-доделување на Греми, полна со ѕвезди, откако му била дијагностицирана Белова болест.