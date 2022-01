Брус Спрингстин e најплатен музичар во 2021- заработил 590 милиони долари 

САД– Брус Спрингстин, со заработка од 590 милиони долари е прогласен за најплатен музичар за 2021 година, објави списанието „Ролинг стоун“.

Најголем дел од заработката е од продажба на своите песни и авторските права минатиот месец. Договорот на музичарот со „Сони мјузик“ беше проценет на 550 милиони долари и тоа воедно претставува најголема продажба што еден музичар некогаш ја остварил.

„Сони“ на тој начин стана сопственик на 20-те албуми на Спрингстин, вклучувајќи ги тука и класиците „Born to Run“, „The River“ и „Born in the USA“. Слични договори потпишаа и Боб Дилан, групата „Блонди“ и Дејвид Боуви.

Вториот најплатен музичар за 2021 година е Џеј Зи. Поголемиот дел од неговата заработка од 470 милиони долари е од продажба на сопственичкиот удел од 302 милиони долари во „Тидал“ на коосновачот на Твитер – Џек Дорси.

На третото место се наоѓа Пол Сајмон, а потоа следуваат Кање Вест, Рајан Тедер, групата „Ред хот чили пеперс“, Линдзи Бакингем, „Мотли кру“, Блејк Шелтон и Тејлор Свифт.