Британските разузнавачи објавија какви последици по руската војска ќе има инвазијата на Украина

Руската војска поради инвазијата на Украина е значително ослабната од порано, објави британското министерство за одбрана во најновиот извбештај на воените разузнавачи.

Одбранбениот буџет на Русија во периодот од 2005 до 2018 година двојно се зголеми, со значајни вложувања во технолошки напредни способности во воздух, на море и на копно. Но, модернизацијата на опремата не ѝ овозможи на Русија доминација во војната со Украина, наведуваат Британците.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/xvqMIBbfFS

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iZqitvBoOd

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 3, 2022