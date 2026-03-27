Божиновска – Ју: Продолжува соработката со Светска банка во енергетиката

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска имаше работна средба со висока делегација на Светска банка, предводена од Xiaoqing Yu, директорка на Канцеларијата на Светска банка за Северна Македонија.

Како што соопштија од МЕРМС, оваа средба е продолжение на досегашната соработка и координација за имплементацијата на клучните проекти во државата, меѓу кои посебен акцент е ставен на модернизацијата на системите за централно греење во Битола и Скопје, како и за актуелните активности на Министерството на полето на енергетиката.

Министерката Божиновска на средбата ги презентираше стратешките енергетски проекти во насока на забрзување на процесот на зелена транзиција и плановите за реализација на нови инвестиции во обновливи извори на енергија.

На средбата, беше потенцирано значењето на енергетската ефикасност, за што министерката Божиновска информираше дека се работи на реализација на енергетска ефикасност на јавните згради, со којшто план се очекува да бидат опфатени вкупно 33 институции. Со тоа, како што истакна министерката, директно ќе се придонесе кон почист воздух и енергетска одржливост, но истовремено и ќе се остварат придобивки за граѓаните, но и ќе се влијае врз економскиот развој на државата.

Посебен дел на средбата беше посветен на регионалното енергетско поврзување на државата, при што беа поздравени напорите на Министерството за создавање стабилен, модерен и одржлив енергетски систем.

-Двете страни се согласија дека цврстата партнерска соработка ќе продолжи и во иднина, при што беше истакнато дека Светската банка и понатаму ќе обезбедува силна поддршка во различни сектори со цел остварување на европската перспектива на земјата, стои во соопштението.