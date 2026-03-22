Божиновска: Имаме доволно деривати, снабдувањето е во одлична кондиција

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска изјави дека снабдувањето со горива е во одлична кондиција и во земјата има доволно деривати.

– Ние го следиме сето тоа. Засега снабдувањето е во одлична кондиција, што значи дека има доволно деривати. Пазарната инспекција ги провери и оние пет дена што мора да имаат резервни колични, сите имаат. Што значи дека сега засега нема никаков проблем со снабдувањето, но ќе следиме и понатаму и ќе видиме дали овој процент ќе остане ист и како ќе се одвива понатаму, рече Божиновска на ТВ Сител.

Министерката кажа дека Владата разговарала со 95 проценти од снабдувачите и дека добиле уверување дека нема никаков проблем со снабдувањето.

– Тука е и ОКТА и продуктоводот. Сите не уверија дека нема проблеми. Ги имаме и стоковите резерви за околу 60 дена. Моментално нема никаков проблем, но ќе следиме како ќе се одвива потрошувачката и во пограничните делови – рече Божиновска.

Министерката исто така кажа дека 160. 000 литри гориво се точи во пограничните региони бидејќи имаме најниска цена во регионот. Божиновска рече дека утре повторно ќе има средба со претставници на ОКТА на која треба да се разговара за цената на горивата, како што денеска најави премиерот Христијан Мицкоски.

– Утре ќе се јавиме пак и ќе видиме што може за понатаму да се направи се со цел граѓаните да немаат некои големи ценовни шокови, рече Божиновска.

Министерката не соопшти колкаво ќе биде владиното побарување за намалување на цените.

– Ќе дискутираме секако. Ние како држава ќе се залагаме што повеќе, тие како трговци ќе имаат свој став, меѓутоа кажувам дека се што ќе биде договорено ќе биде за намалување на тие ценовни шокови што ќе се одрази на финалната цена што граѓаните ќе ја видат – рече Божиновска.

Таа потсети дека на 13 март веќе беше постигнат договор со ОКТА која ја намали цената на горивата за 45 долари, што подоцна резултираше со можност за намалување на цените на горивата на бензинските пумпи за два денари.Владата, потенцира таа ги следи одлуките на Регулаторната комисија, берзите, ПЛАТ каде што котираат тие цени.

На прашањето кои други мерки би можеле да се применат, Божиновска рече дека постојат многу типови на мерки, но дека со мерката што денеска ја соопшти Владата за намалување на ДДВ-то на горивата од 18 на 10 проценти граѓаните заштедуваат шест до седум денари, а дека веќе претходно во договор со ОКТА имало намалување за уште два денари.

– Кога станува збор за акцизата можеме да одиме со намалување од еден денар, два денари и максимум на четири денари. Тоа е доколку цените на ПЛАТ се над 1200 долари. Меѓутоа со нашата одлука да го намалиме ДДВ-то од 18 на 10 проценти тоа е некои шест до седум денари. Ние одбравме прво да одиме со поголемата мерка од шест до седум денари. Ние имаме план, следиме. Јас сум во контакт и со министрите за енергетика на соседните држави, секако разговараме и со Брисел и со Австрија и ги следиме секој ден цените и давачките и секоја земја какви мерки има. Следен чекор може да е 5 проценти ДДВ-то и финално 0, но исто така тука е и акцизата еден, два и четири денари, рече Божиновска.