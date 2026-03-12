Богатството на Доналд Трамп се зголеми на 6,5 милијарди долари

Богатството на Доналд Трамп значително порасна во текот на изминатата година. Комбинацијата од криптовалути, деловни потези и судски одлуки го направи американскиот претседател значително побогат.

Според најновата листа на милијардери во светот, богатството на Доналд Трамп сега се проценува на 6,5 милијарди долари. Ова е зголемување од 1,4 милијарди во споредба со претходната година. Трамп со тоа се искачи на 645-то место меѓу 3428 милијардери, додека во 2025 година беше на 700-то место.

Криптовалутите како клуч за раст

Поголемиот дел од растот дојде од криптовалутите. Се проценува дека Трамп заработил околу 550 милиони долари од продажбата на крипто токени издадени од проектот World Liberty Financial.

Тој и неговото семејство го започнаа проектот во септември 2024 година.

После тоа, Трамп и неговите партнери продадоа 49 проценти од акциите во компанијата на инвестициската фирма Aryam Investment. Таа компанија е поддржана од шеикот Тахнун бин Зајед Ал Нахјан од Обединетите Арапски Емирати.

Со ова, според проценките, Трамп добил дополнителни 200 милиони долари.

Токени и бизнис акции

Трамп сè уште поседува милиони крипто токени. Ова се токените на World Liberty Financial ($WLFI) и нивниот мемекоин $TRUMP.

Форбс проценува дека овие токени заедно вредат речиси 570 милиони долари.

Дополнително, Трамп има 38 проценти удел во World Liberty Financial. Тој удел се проценува на околу 240 милиони долари.

Судска одлука со која се отстрани голем долг

Голем поттик за богатството на Доналд Трамп дојде и од судството.

Минатиот август, апелацискиот суд ја поништи граѓанската казна во случај на измама во Њујорк. Трамп со тоа избегна плаќање на 517 милиони долари, вклучувајќи ја и каматата.

Со таа одлука, голема финансиска обврска беше отстранета од неговите деловни книги. Државниот обвинител на Њујорк, Летиција Џејмс, сè уште се жали на пресудата.

Мар-а-Лаго и голф терените се зголемуваат во вредност

Имотот на Трамп, исто така, значително се зголеми во вредност. Особено е важен Мар-а-Лаго, неговиот приватен клуб во Палм Бич.

Овој објект често се нарекува зимска Бела куќа на Трамп. Таму тој се среќава со политички лидери и деловни партнери.

Трамп го купи имотот во 1985 година за околу 10 милиони долари. Денес, неговата вредност се проценува на околу 560 милиони долари.

Цените на неговите голф терени, исто така, се зголемуваат. Трамп поседува десет голф комплекси во шест држави. Нивната вредност сега е околу 550 милиони долари, додека минатата година беше околу 340 милиони.

Криптовалутите и акциите на Трамп Медиа паѓаат

Сепак, богатството на Доналд Трамп можеше да биде поголемо. На него негативно влијаеше падот на криптовалутите и падот на вредноста на акциите на компанијата Трамп Медиа енд Технолоџи Груп.

Богатството на Трамп достигна рекордни 7,3 милијарди долари во септември. После тоа, вредностите на токените значително се намалија.

Вредноста на нејзините токени World Liberty Financial се намали за повеќе од 64 проценти од почетокот на јавното тргување.

Проблеми со компанијата Truth Social

Падот ја погоди и медиумската компанија на Трамп. Акциите на Trump Media and Technology Group (DJT) достигнаа рекордно ниско ниво минатиот месец.

Вредноста на акцијата на Трамп падна на 1,2 милијарди долари, додека пред една година изнесуваше 2,6 милијарди.

Компанијата пријави загуба од 712 милиони долари во 2025 година, со приход од само 3,7 милиони долари. Компанијата сега размислува да ја оддели социјалната мрежа Truth Social во нова јавна компанија.

И покрај падовите на пазарот, богатството на Доналд Трамп значително порасна во текот на изминатата година. Криптовалутите, продажбата на акции и зголемувањето на вредноста на недвижностите беа клучни двигатели на тој скок.

Дури и ако некои нови бизнис проекти не успеат, Трамп веќе заработил стотици милиони долари однапред. Ова покажува како политиката, крипто пазарот и бизнис интересите се силно поврзани денес, пишува Форбс.