Блумберг: Трамп побарал Орбан да го укине ветото за пристапувањето на Украина во ЕУ

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера разговарал телефонски со унгарскиот премиер Виктор Орбан, по средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери.

Главна тема на разговорот била блокадата на преговорите за пристапување на Украина со Европската Унија од страна на Орбан, според извори запознаени со ситуацијата, објави Блумберг.

Повикот на Трамп до Орбан следел по состанокот во Белата куќа, каде што разговарал со европските лидери за начините за завршување на војната во Украина. За време на состанокот, европските лидери побарале од Трамп да го искористи своето влијание врз унгарскиот премиер за да го убеди да се откаже од своето противење на кандидатурата на Украина за членство во ЕУ, велат изворите.

Украина со години се обидува да се приклучи на Европската Унија и го гледа членството како дел од поширок пакет безбедносни гаранции што би спречиле нови руски територијални претензии доколку се постигне прекин на огнот.

За време на разговорот со Трамп, Унгарија изрази интерес да биде домаќин на следната рунда разговори меѓу Владимир Путин и Зеленски, според изворите. По разговорот, Трамп ги објави своите планови за организирање самит на лидери меѓу Русија и Украина, по што ќе следи трилатерален состанок на кој и тој би учествувал. Времето и локацијата на тие состаноци сè уште не се објавени.

Луѓето запознаени со разговорот на Трамп со Орбан побараа анонимност бидејќи консултациите беа приватни.

Орбан, близок сојузник на Трамп, често се наведува како модел за американскиот претседател во неговото движење „Да ја направиме Америка повторно голема“ и симбол на десничарскиот популизам низ целиот свет. Тој е постојан проблем во ЕУ, обвинет за авторитаризам, а неговата влада редовно обезбедува дипломатска заштита на Русија и ги блокира европските санкции врз Москва, како и помошта за Украина.

Портпаролот на кабинетот на Орбан не одговори веднаш на барањето за коментар.

Телефонскиот повик следеше по часови разговори меѓу Трамп, Зеленски и шест европски лидери кои дојдоа во Вашингтон за да го зајакнат својот заеднички пристап кон мировниот процес. Собирот се одржа неколку дена откако Трамп го одржа својот состанок со Путин во Алјаска.

Во овој контекст, Трамп оствари два телефонски повици: едниот до Путин, а другиот – сега откриен за прв пат – до Орбан, по дополнителен непланиран состанок на лидерите на ЕУ во Овалната соба.

Орбан не потврди дека разговорот се одржал, а портпаролката на Белата куќа Каролина Ливит одби денес да каже дали Будимпешта се разгледува како локација за самитот Путин-Зеленски. Повеќе места се во игра.

Орбан денес на Фејсбук го изрази своето разбирање за повикот за членство на Украина во ЕУ, но дека нема намера да го промени својот став.

„Членството на Украина во Европската Унија не обезбедува никакви безбедносни гаранции“, напиша Орбан. „Затоа, поврзувањето на членството со безбедносните гаранции не е само непотребно, туку и опасно. Само Путин и Трамп можат да го намалат ризикот од Трета светска војна“, додаде унгарскиот премиер.