Бизнис заедницата, политичари и коморите на Ифтарска вечера во организација на МАТТО

12/03/2026 19:38

Премиерот Христијан Мицкоски, спикерот Африм Гаши, голем број претставници на македонската и на турската политичка и бизнис сцена беа гости на Ифтарската вечера што ја организираше Стопанската комора на Македонија и Турција (МАТТО).

Настанот собра голем број претставници на бизнис заедницата, стопански комори, институции, дипломатски претставници, како и претставници на граѓанскиот сектор и медиумите, при што беше истакната важноста од негување на меѓусебната соработка, дијалогот и економското поврзување.

На Ифтар вечерата присуствуваше Поглаварот на ИВЗ, Шакир Фетаи. Присуствуваа и претставнции на коморите, меѓу кои и претседателката на Македонско-бугарската стопанска комора, Биљана Митева, која за светиот месец Рамазан, од името на Македонско-бугарската стопанска комора им посакува на сите припадници на муслиманската вероисповед мир, здравје и благосостојба.

Присутните гости ги поздрави претседателот на МАТТО, Ајдован Адемоски, кој истакна дека ваквите настани претставуваат значајна можност за зајакнување на пријателството и соработката меѓу бизнис заедниците, како и за продлабочување на економските и општествените врски.

Ифтарската вечер помина во пријатна и свечена атмосфера, во духот на солидарност, почит и заедништво, вредности кои се особено значајни во текот на светиот месец Рамазан.

 

 

Поврзани содржини

Управата за јавни приходи го зајакнува пристап во управувањето со даночните долгови
Трајановски и Чен Чен го потпишаа Анексот од Договорот за автопатот Кичево – Охрид за дополнителни 186 милиони евра
Конференција на ЕБОР за жените во енергетскиот сектор: Не е само прашање на еднаквост, туку стратегиска потреба
Богатството на Доналд Трамп се зголеми на 6,5 милијарди долари
Од каде доаѓа светската нафта?
Две награди за „Фешн груп“: Ова се најдобрите е-продавници за 2025
Глобалната недела на парите 2026 година: „Разговори за паметно управување со парите“
Прв бизнис семинар за јапонската и македонската бизнис заедница (фото)

Најчитани