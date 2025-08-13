Билјана Ивановска ќе биде кандидат за градоначалник на Независните за општина Центар
Граѓанските иницијативи од Платформата „Независни заедно“ денеска објавија дека поранешната претседателка на Антикорупциската комисија, Билјана Ивановска, ќе биде независна кандидатка за градоначалничка за Општина Центар.
Ивановска е поддржана од иницијативите „Шанса за Центар“, „Зелените за Гази Баба“ и граѓанската иницијатива „398“.
Ивановска ќе одржи прес-конференција пред фонтаната „Лотус“ на влезот во Градски Парк в четврток (14.08.2025), на која ќе ја објави својата кандидатура.