Билјана Ивановска ќе биде кандидат за градоначалник на Независните за општина Центар

13/08/2025 16:51

Граѓанските иницијативи од Платформата „Независни заедно“ денеска објавија дека поранешната претседателка на Антикорупциската комисија, Билјана Ивановска, ќе биде независна кандидатка за градоначалничка за Општина Центар.

Ивановска е поддржана од иницијативите „Шанса за Центар“,  „Зелените за Гази Баба“ и граѓанската иницијатива „398“.

Ивановска ќе одржи прес-конференција пред фонтаната „Лотус“ на влезот во Градски Парк в четврток (14.08.2025), на која ќе ја објави својата кандидатура.

